وزيرة التضامن: إطلاق قافلة دعم نقدي ومساعدات إلى شمال سيناء بمناسبة ذكرى أكتوبر

الثلاثاء 06/أكتوبر/2020 - 03:01 م
بوابة الفجر
آيات عامر
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أكدت الدكتورة نيفين القباج، وزيرة التضامن الإجتماعي، علي أن الوزارة لديها دعم مستمر للأسر الأولى بالرعاية فى محافظة شمال سيناء، كما تعمل على تقديم المساعدات للمتضررين من توقف أنشطتهم الاقتصادية، مثل الصيادين وسائقي الميكروباص، في الأوقات التي يكون فيها توقف جبري لهذه الأنشطة.

وأضافت وزيرة التضامن، فى تصريحات اليوم، أن هناك تشجيع دائم للمحافظين، على تقديم كافة أوجه الدعم للأسر المتضررة، خاصة في المناطق النائية، والخطرة، للعمل على نقل الأسر إلى مناطق آمنة.

وأكدت القباج، أنه سيتم إطلاق قافلة من وزارة التضامن إلى شمال سيناء، بالتنسيق مع المحافظ، تشمل الدعم النقدي، وعمل مشروعات صغيرة ومتناهية الصغر، إضافة إلى إنشاء عدد من مواتير رفع المياه، لافتًا أن القافلة سيتم إطلاقها خلال أيام بمناسبة مرور 47 عامًا على نصر أكتوبر المجيد.



هذا وقدمت نيفين القباج، التهنئة للسيد الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، القائد الأعلى للقوات المسلحة، ولرجال القوات المسلحة البواسل، وللشعب المصرى العظيم، بمناسبـة الذكرى 47 لنصر أكتوبر العظيم.

وأكدت وزيرة التضامن الإجتماعي أن القوات المسلحة حققت نصرا عظيما في حرب العزة والكرامة، وحطمت كل النظريات العالمية، وقدمت ولاتزال تقدم أروع الأمثلة في التضحيات من أجل مصر.

وأضافت نيفين القباج أننا نستلهم من نصر أكتوبر العظيم وقواتنا المسلحة روح الإصرار والنصر، مقدمة تحية إجلال وتقدير للشهداء الذين ضحوا بأرواحهم فداء للوطن، متمنية لوطننا العزيز كل الخير والتقدم والازدهار.

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