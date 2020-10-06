إحتفالًا بذكرى نصر أكتوبر.. وضع إكاليل الزهور على النصب التذكاري لقبر الجندي المجهول ببني سويف

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وضع الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، اليوم الثلاثاء، إكليل الزهور على النُصب التذكاري لقبر الجندي المجهول بحديقة الخالدين بميدان الشهداء بمدينة بني سويف، وذلك في إطار احتفالات المحافظة بالذكرى الـ 47 لانتصارات حرب أكتوبر المجيدة عام 1973م.



جاء ذلك في حضور: الدكتور عاصم سلامة نائب المحافظ، وبلال حبش نائب المحافظ، والعقيد وفقي سعد حسن المستشار العسكري للمحافظة، واللواء محمد مراد مساعد وزير الداخلية مدير الأمن، واللواء هشام شادي السكرتير العام، واللواء حسام حمودة السكرتير العام المساعد ولفيف من القيادات الأمنية والتنفيذية.



وقرأ المحافظ والحضور الفاتحة ترحمًا على أرواح شهداء الواجب من أبناء مصر المخلصين، أعقبها عزف سلام الشهيد والنشيد الوطني بمصاحبة عزف الموسيقات النحاسية ووسط ترديد الأغاني الوطنية ورفرفة الأعلام ابتهاجًا بهذه المناسبة التاريخية.



وعقب القيام بمراسم الاحتفال بهذه المناسبة الوطنية، هنأ محافظ بني سويف القيادة السياسية والقوات المسلحة والشعب المصري بذكرى انتصارات أكتوبر التي أعادت للأمة المصرية والأمة العربية عزتها وكرامتها، وأتاحت كل الآفاق أمام الوطن لخوض معارك أخرى في مقدمتها معركة التنمية والنهوض بالوطن في كل القطاعات والمجالات بسواعد وعقول أبنائها الذين يستلهمون دائما من ذكرى أكتوبر روح الانتصار والإصرار والانتماء لهذا الوطن الشامخ.



وقال المحافظ: "أغتنم ذكرى تلك المناسبة الوطنية لأبعث بتحية إعزاز وإجلال لأرواح شهدائنا الأبرار من قواتنا المسلحة والشرطة الباسلة الذين قدموا ومازالوا يجودون بكل غالي ونفيس لرفعة الوطن وتحقيق أمنه واستقراره، خاصة وأن مصر تخوض معركة أخرى لا تقل عن سابق معاركها الوطنية وهي مواجهة الإرهاب الأسود واقتلاع جذوره في القريب العاجل".



وهنأ محافظ بني سويف، أبناء المحافظة بمناسبة الذكرى الـ47 لانتصارات السادس من أكتوبر 1973م، مؤكدا على أنه مع توحد الشعب خلف قيادته السياسية وقواته المسلحة ومؤسسات الدولة الوطنية يستطيع تحقيق المستحيل، ويحقق الانتصارات في كافة المجالات، لافتًا إلى أن خير دليل على ذلك حجم وعدد المشروعات القومية والخدمية التي تحققت خلال الـ6 سنوات الماضية في مختلف القطاعات، وذلك تم بمعدلات تنفيذية قياسية وغير مسبوقة.

