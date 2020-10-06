قرار عاجل من نيابة طنطا في قضية حبس رجل لوالدته للاستيلاء على ميراثها بالغربية

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قررت نيابة مركز طنطا بمحافظة الغربية، إخلاء سبيل " م. ب. ج " في البلاغ المقدم ضده من شقيقته تتهمه بحبس والدتهما بالمنزل لمدة عام كامل طمعا في معاشها.



وكان فريق من النيابة العامة بطنطا توجه أمس إلى منزل السيدة بقرية كفر الشيخ سليم بدائرة مركز طنطا وبسؤالها عن البلاغ المقدم من نجلتها الصغرى عن قيام ابنها الأكبر بحبسها داخل المنزل ومنع شقيقاته عن زيارتها أفادت أن ابنها الأكبر يقوم برعايتها على أكمل وجه ويعاملها معاملة حسنة وانها تحب العيش مع ابنها.



وكانت الأجهزة الأمنية بالغربية تمكنت من ضبط موظف بالتربية والتعليم في العقد السادس من عمره بسبب اتهامه بحبسه لوالدته المسنه صاحبة العقد الثامن من عمرها من خلال احتجازها عبر بوابة حديدية لمدة عام داخل منزلها بقرية كفرالشيخ سليم بمركز طنطا طمعا في الاستيلاء على معاشها.