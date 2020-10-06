البورصة تتزين بالأخضر وتربح 5.4 مليار جنيه بختام السادس من أكتوبر

أنهت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، منتصف جلسات الأسبوع، علي ارتفاع جماعي للمؤشرات مدفوعة بمشتريات المصريين ، لتعود الثقة للمستثمر تدريجيا مع تنامى شهيته للمخاطرة بضخ سيولة بالاسهم مع تخفيض ضريبة الدمغة الذى قلل من تكلفة التعاملات و كذلك ترقب خبر تخفيض الغاز للمصانع و الذى سينعكس على العديد من القطاعات و الاسهم المستفيدة ، و تزامناً مع إنتصارات أكتوبر اليوم .





وربح رأس المال السوقي 5.4 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 626.230 مليار جنيه.

وارتفع المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية "إيجي إكس 30" بنسبة 1.26% ليغلق عند مستوى 11146 نقطة، كما ارتفع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 1.56% ليغلق عند مستوى 1992 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان"، بنسبة 1.65% ليغلق عند مستوى 2902 نقطة.







وقررت إدارة البورصة المصرية تعطيل العمل يوم الخميس المقبل؛ بمناسبة الاحتفال بالذكرى الـ47 لانتصارات السادس من أكتوبر، على أن تُستأنف التداولات صباح الأحد المقبل الموافق 11 أكتوبر الجاري ، يأتي في ضوء صدور قرار رئيس مجلس الوزراء، بأن يكون يوم الخميس المقبل اجازة رسمية بدلا من يوم الثلاثاء الموافق السادس من أكتوبر.



