محللون يكشفون سر خروج ترامب من المستشفى.. وكيف يستغل كورونا لصالحه؟



ورغم أن ترامب ظهر وكانه يعاني من التعب الشديد والتنفس بصعوبة كبيرة، حيث كان يلتق أنفاسه وكأنه يعاني ضيقًا في التنفس، فقد ظهر ترامب متحديا بلا كمامة في مقطع مصور نشر بعد وقت قصير من عودته إلى البيت الأبيض فيعد صعوده الدرج تعمد ترامب نزع كمامته ووضعها في جيب بذلته، وهو الأمر الذي أثار ضده الانتقادات.



وقال ترامب خلال كلمته عن كورونا:"لا تدعها تسيطر عليك (كورونا).. لا تخف منها.. سنعود، سنعود إلى العمل.. سنكون في المقدمة.. لا تدع الأمر يسيطر على حياتك.. اخرج وكن حذرً”.، ودعا الأمريكيين على النشاط والحرص، مؤكدا أن الولايات المتحدة لديها أفضل أدوية في العالم.



وحول ذلك، قال المحلل السياسي المقيم بالولايات المتحدة، رياض محمد، أن الرئيس ترامب قرر استغلال الموقف لصالحه، فافضل ما يستطيع فعله بعد اصابته بالكورونا هو ان يستغل ذلك لصالحه ويقلب الطاولة على خصمه الديموقراطي، جو بايدن، فالخطة كما يبدو هي اذا مات ترامب بالكورونا فسيكون (شهيدا) وسيساعد ذلك من فرص انتخاب بنس.



أما إذا تعافى فسيكون خطابه انه يعيش مع شعبه وتعرض معه لخطر الكورونا واصيب به وانتصر عليه، وعلى العكس من ذلك فسيصور بايدن على انه يختبأ في جحر ليحمي نفسه، وهذا ما يفسر خطواته الاخيرة مثل خروجه لتحيه انصاره المتجمعين قرب مستشفى والتر ريد ومغادرته المستشفى والعودة للبيت الابيض.



وأضاف: "في انتخابات 2016 حدث امر مماثل عندما تسرب التسجيل الذي يقول فيه ترامب أن يستطيع أن يفعل ما يشاء بالنساء ويلمسهن أينما يشاء لانه مشهور. وحينها ظن الجميع ان ترامب قد انتهى. لكن ما حدث أن ستيف بانون مدير حملة ترامب حينها قرر جلب كل النساء التي اشتكين من تحرشات بيل كلينتون الجنسية بهن ونظم مؤتمرا صحفيا ليدينه ويدين زوجته هيلاري التي دافعت عنه.. وكانت النتيجة ان ترامب خرج من تلك الأزمة منتصرا".



أما على مستوى استطلاعات الرأي فلايزال بايدن يتقدم على المستوى الوطني ب 8 نقاط، كما لايزال يتقدم بعدة نقاط في الولايات المتأرجحة الرئيسة (فلوريدا وويسكونسون وميشيغان وبنسلفانيا).



على جانب آخر، بين الصحفي المصري المقيم بنيويورك، محمد العالم، أن ترامب لا يريد ان يترك فراغا سياسيا يندم عليه بنهاية الشهر، فـ ١٤ يوما فترة العزل لكورونا، قد تجعل بايدن يحسم النتيجة اذا ما ملأ هذا الفراغ،.



وأضاف أن عودة ترامب للبيت الابيض ولو في حجر صحي رسالة لمؤيديه واخري للذين لم يحسموا توجهاتهم بعد موضحا أن المناظرة الثانية قد تلغي والثالثة امله الاخير.



وأوضح أن ترامب خرج من المستشفي لانقاذ آماله في انتخابات بدأ يعترف وحملته بتدهور آماله فيها.



رغم إصابة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بفيروس كورونا، إلا أنه لا يزال يكابر ويقلل من خطورة الفيروس القاتل، وهو ماينذر بوضع خطير في البيت الأبيض خلال الفترة المقبلة.وبالامس،عاد ترامب إلى البيت الابيض بعد أيام من بقائه في مستشفي والتر ريد العسكرية، وخلع القناع ووقف ليحيي المواطنين ويؤكد أن صحته بخير.