عشرات القتلى والجرحى بانفجار سيارة مفخخة في مدينة الباب السورية

الثلاثاء 06/أكتوبر/2020 - 02:52 م
انفجار - أرشيفية
انفجار - أرشيفية
وكالات
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أفادت قناة روسيا اليوم، منذ قليل، نقلًا عن مصادر سورية، بسقوط عشرات القتلى والجرحى من المدنيين جراء انفجار سيارة مفخخة في مدينة الباب شمال شرقي حلب في سوريا.

 

وبحسب المصادر السورية، وقع الانفجار في مدينة الباب الخاضعة لسيطرة فصائل عملية "درع الفرات" والقوات التركية شمال شرق حلب.

 

وكشفت المعلومات الأولية، أن الانفجار ناجم عن سيارة مفخخة انفجرت قرب "مسجد عثمان" وسط المدينة، مما أدى لمقتل وجرح العشرات.

 

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مدينة الباب السورية عشرات القتلى سوريا انفجار سيارة مفخخة

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