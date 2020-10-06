الاستعلام عن تكافل وكرامة 2020 بالرقم القومي عبر البوابة الإلكترونية الخاصة بوزارة التضامن الاجتماعي

الثلاثاء 06/أكتوبر/2020 - 02:44 م
تكافل وكرامة 2020
تكافل وكرامة 2020
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الاستعلام عن تكافل وكرامة 2020 بالرقم القومي عبر البوابة الإلكترونية الخاصة بوزارة التضامن الاجتماعي

تساؤلات كثيرة حول كيفية الاستعلام عن تكافل وكرامة وكيفية تسجيل الشكاوى عبر البوابة الإلكترونية الخاصة بوزارة التضامن الاجتماعي، كل هذه التساؤلات سيتم الإجابة عنها تفصيلا في المقال التالي.

من باب التسهيل على المواطنين، وتوفير سبل العيش الكريم في ظل الظروف الراهنة، قامت الدكتورة نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي بالاعلان عن إطلاق البوابة الإلكترونية للاستعلام عن تكافل وكرامة، والدفع النقدي الذي يتم تقديمه للمواطنين.

وعند الدخول لموقع الاستعلام عن تكافل وكرامة فإن المطلوب يكون ادخال الرقم القومي، لمتابعة طلبك أو تقديم الشكاوي عبر الموقع الإلكتروني.

أسئلة واستفسارات حول طرق الاستعلام عن تكافل وكرامة وكيفية تسجيل الشكاوي أيضاً

1-إن أول الخطوات التي تساعدك هو الدخول على البوابة الإلكترونية الخاصة بوزارة التضامن للاستعلام عن تكافل وكرامة من خلال الرابط الموضح أدناه: 

2-عند الدخول من الرابط تجد مربع، ومطلوب من المواطن كتابة الرقم القومي به حتى يستطيع الدخول إلى الموقع.

3-يقوم المواطن بالضغط على كلمة استعلام.

4-بعد أن يضغط المواطن على كلمة استعلام سيظهر له عدة بيانات مثل بعض المعلومات الشخصية للمواطن كاسمه واسم محافظته، وبطاقة الرقم القومي الخاصة به، وأيضا سيظهر رقم الوحدة المسجل بها.

5- سيظهر حالة البطاقة الخاصة بك إذا كانت تكافل وإذا كانت كرامة.

6- من المعلومات التي تستطيع الحصول عليها من الموقع هو حالة البطاقة سواء كانت البطاقة سارية، لو أنه تم تجميد الحساب، وفي هذه الحالة سيتم ذكر السبب لتجميد الحساب، وأيضا حالة البطاقة التي تم إيقافها، وسبب الإيقاف.

وفي حالة سريان البطاقة ستجد المبلغ المستحق.

اما في حالة تقديم الشكاوي

- يتم الدخول للموقع من خلال نفس الرابط https://tk.moss.gov.eg/.

- كتابة الرقم القومي والضغط على تقديم شكوى، ثم ملء النموذج المطلوب واختيار نوع الشكوى، وسيتم طلب بعض البيانات مثل العنوان، وارقام التلفونات، كما أنه يمكنك متابعة الشكوى أيضاً من خلال زر متابعة الشكوى.

الاستعلام عن تكافل وكرامة 2020 بالرقم القومي عبر البوابة الإلكترونية الخاصة بوزارة التضامن الاجتماعي

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وزارة التضامن الاجتماعي تكافل وكرامة 2020

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