الأهلي يرفض رحيل الحاوي في الميركاتو الصيفي

الثلاثاء 06/أكتوبر/2020 - 02:44 م
الاهلي
الاهلي
علي خلاف
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رفض مسؤولو النادي الأهلي، فكرة رحيل محمد مجدي قفشة، صانع ألعاب فريق الكرة الأول بالنادي الأهلي، خلال الفترة المقبلة من الانتقالات الصيفية، بعد كل العروض المقدمة من قبل وكيل أعمال اللاعب.


الأهلي يرفض رحيل أفشة
وأكد محسن صالح رئيس لجنة التخطيط بالنادي الأهلي، أن الأحمر يفرض التفريض في أي لاعب ممن قوامه الأساسي خلال فترة الإنتقالات الصيفية الحالية، نظرًا لتعدد البطولات المحلية والأفريقية التي يخوضها المارد الأحمر.



ويتصدر الأهلي حاليًا جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز برصيد 82 نقطة، حصدهم من 31 مباراة، حقق خلالهم 26 انتصارًا، و4 تعادلات وهزيمة واحدة فقط.

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