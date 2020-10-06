(متاح فورا) رابط استعلام منحة العمالة الغير منتظمة الدفعة الرابعة "منحة الـ 500 جنيه" عبر موقع وزارة القوى العاملة

الثلاثاء 06/أكتوبر/2020 - 02:39 م
العمالة الغير منتظمة
العمالة الغير منتظمة
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(متاح فورا) رابط استعلام منحة العمالة الغير منتظمة الدفعة الرابعة “منحة الـ 500 جنيه” عبر موقع وزارة القوى العاملة

منحة العمالة الغير منتظمة الدفعة الرابعة أصبحت حديث الشارع المصري، حيث يبحث الكثير من عمال اليومية أو ما يطلق عليها العمالة الموسمية عن موعد صرف الدفعة الرابعة من العمالة الغير منتظمة والتي أعلنت عنها وزارة القوى العاملة خلال هذه الأيام، حيث قامت الحكومة المصرية بتوفير منحة العمالة الغير منتظمة للعديد من العمالة اليومية لمساعتهم على سد احتياجاتهم من الحياة الأساسية والتي تأثرت بشكل كبير بسبب الإجراءات الإحترازية التي قامت بها الدولة للسيطرة على فيروس كورونا المستجد وسوف نتابع معكم الآن كافة التفاصيل حول هذه المنحة.

منحة العمالة الغير منتظمة الدفعة الرابعة
قامت وزارة القوى العاملة بالتصريح رسميا عن صرف الدفعة الرابعة من العمالة الغير منتظمة خلال الأيام القادمة والتي تبلغ قيمتها 500 جنيه لمدة ثلاثة أشهر متتالية، وذلك لشهر أكتوبر ونوفمبر وديسمبر، وقد تمت الإشارة بأنه سوف يتم مراجعة جميع الأسماء التي قد سبق وتقدمت للحصول على المنحة، على أن يتم صرف الدفعة للمستحقين لهذه المنحة ويتم استبعاد من لا يستحقون، كما أتاحت الفرصة مرة آخري للعمال الذين لم يتم تقييدهم في هذه المنحة للحصول عليها خلال هذه الدفعة.

رابط موقع وزارة القوى العاملة
كما يمكن لجميع عمال اليومية متابعة الاستعلام عن أحقيتهم في منحة الــ 500 جنيه أو منحة العمالة غير المنتظمة عبر موقع وزارة القوى العاملة manpower.gov.eg على شبكة الانترنت، كما يمكن للراغبين في الحصول على المنحة التسجيل بها أيضا من خلال الرابط السابق ذكره، حيث يقوم الفرد بتسجيل بياناته كاملة عبر موقع وزارة القوى العاملة.

(متاح فورا) رابط استعلام منحة العمالة الغير منتظمة الدفعة الرابعة “منحة الـ 500 جنيه” عبر موقع وزارة القوى العاملة

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(الان/now) استعلم عن موعد صرف منحة العمالة الغير منتظمة الدفعة الثالثة بالرقم القومي عبر موقع وزارة القوى العاملة manpower.gov.eg

رابط موقع وزارة القوى العاملة manpower.gov.eg الاستعلام عن الدفعة الثالثة من منحة العمالة الغير منتظمة للحصول على 500 جنيه

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