دعوات رسمية لمقاطعة المنتجات التركية في السعودية

دعا عجلان العجلان رئيس الغرف التجارية السعودية رئيس غرفة الرياض؛ إلى مقاطعة المنتجات التركية.





جاء ذلك ردًّا على تطاول الرئيس التركي رجب طيب أردوغان على دول مجلس التعاون الخليجي ومحاولة ازدراء تاريخها.





وذكر عجلان العجلان، في تغريدة على حسابه بموقع التواصل الاجتماعي «تويتر»: «مقاطعة منتجات تركيا التي تشمل الاستيراد أو الاستثمار أو السياحة، تعد مسؤولية كل فرد سعودي، كان تاجرًا أو مستهلكًا».





وأكد عجلان العجلان ضرورة مقاطعة تلك المنتجات ردًّا على العداء المستمر من الحكومة التركية.



