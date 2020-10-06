إطلاق النار على مسلح وضبط شخص بمطار سخيبول الهولندي

أطلقت الشرطة الهولندية، اليوم الثلاثاء، النار على مسلح وألقت القبض على شخص آخر بمطار "سخيبول"، موضحة أنها لا تعتقد بوجود دافع إرهابي خلف الحادث.

ونقلت قناة "إيه بي سي" الأمريكية، عن الشرطة الهولندية، أنه تم إطلاق النار على ساق شخص مسلح بسكين ليل الإثنين بعدما تجاهل نداءات الشرطة بإلقاء السكين بصالة المغادرة في مطار "سخيبول".

وذكرت الشرطة الهولندية، عبر موقع "تويتر"، أن المسلح 27 عاما تنزاني الجنسية "وكان قد تسبب في مشكلات سابقا"، مضيفة أن التحقيقات مستمرة وأنه لا يعتقد بوجود دافع إرهابي.

وتم نقل المشتبه لتلقي العلاج فيما لم يتسبب الحادث في وقوع إصابات أخرى، ويقل الزحام بشكل كبير في المطار حاليا نظرا للقيود المفروضة بسبب تفشي فيروس "كورونا" المستجد (كوفيد-19).