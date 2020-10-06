أسما شريف منير لجمهورها: التحدي الحقيقي إنك تغير نفسك لأحسن صورة

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نشرت الإعلامية أسما شريف منير، صورة جديدة لها عبر حسابها الرسمي بموقع التواصل الإجتماعى لتداول الصور والفيديوهات "إنستجرام".





وكانت أسما في الصورة ترتدي بلوزة سوداء اللون وبنطلون أسود ايضاً، وعلقت أسما على الصورة قائلة : "كل ما هو صادق، يستمر، التحدي الحقيقي إنك تغير نفسك لأحسن صورة وتكون الشخص اللي بتتمناه مين قبل التحدي و هيغير حياته معايا؟".





شاركت أسما مؤخرا والدها في تقديم برنامج "أنا وبنتي" عبر قنوات‎ ON، والذي انتهى عرض آخر مواسمه ‏قبل بداية شهر رمضان.





ونالت أسما شريف منير شهرة واسعة من خلاله صفحتها على موقع التواصل الاجتماعى فيسبوك.



