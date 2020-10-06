اتحاد جدة يستجيب لطلب مدربه البرازيلي





حرص نادي اتحاد جدة السعودي على الموافقة على طلب المدير الفني البرازيلي فابيو كاريلي بتوقيع عقد مع عوض الناشري لاعب الفريق الأول بالعميد.





وأعلن النادي عبر حسابه الرسمي بموقع شبكة التواصل الاجتماعي "تويتر" مساء أمس الاثنين أن الناشري /18 عاما/ بات لاعبا محترفا في الفريق بعقد لمدة أربعة أعوام.





وجاء الاحتفاظ باللاعب الواعد بناء على التقرير الفني الذي رفعه البرازيلي كاريلي، والذي أوصى باستمرار اللاعب لفترة جديدة.





وأشارت صحيفة "الرياضية" السعودية إلى أن إدارة الاتحاد تسعى لخلق أجواء من الاستقرار في محيط الفريق الأول، بالإبقاء على اللاعبين الحاليين، واستمرار كاريلي مدربا، مع تعاقدات متعددة لتعزيز بعض الخطوط.





وأعاد الاتحاد اللاعب الصربي ألكسندر بريجوفيتش إلى صفوفه مؤخرا ليدخل ضمن استعدادات الفريق للموسم الجديد، كما تعاقد مع عبد الرحمن اليامي قادما من الحزم، إضافة إلى ضم عبد المجيد السواط من التعاون.



