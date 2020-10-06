صفاء جلال ترد على منتقدي صورتها مع ابنتها من خلال "الفجر الفنى"

Advertisements







احتفلت الفنانة صفاء جلال بعيد ميلاد ابنتها، وذلك من خلال نشر صورهما معا، عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.





وتعرضت صفاء جلال لكثير من الانتقادات من قبل الجمهور، وذلك بسبب ظهور ابنتها مرتدية الحجاب على عكسها.





وعلقت صفاء جلال من خلال "الفجر الفني" على هذه الانتقادات، قائلة"ربنا يصلح حالنا جميعا وياريت اللي انا مش عاجباه يحتفظ برايه لنفسه فليقل خيرا اوليصمت".







يشار إلى أن آخر أعمال صفاء جلال مشاركتها في مسلسل «بخط الإيد»، وهو بطولة أحمد رزق، وسوسن بدر، ويسرا اللوزي، وإيمان العاصي، وسوسن بدر وتأليف هالة الزغندي، وإخراج ‏شيرين عادل، وتدور أحداثه في 45 حلقة.