عاجل.. انخفاض جديد في أسعار الذهب المحلي

الثلاثاء 06/أكتوبر/2020 - 02:26 م
بوابة الفجر
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انخفضت أسعار الذهب خلال منتصف تعاملات اليوم الثلاثاء 6-10-2020، بقيمة حنيهان للعيار حيث سجل سعر الجرام عيار 21 نحو 833 جميها مقارنة بسعر 835 جنيها.

 وكانت قد شهدت حالة من الاضطراب خلال تعاملات امس على خلفية  إعلان الرئيس الأمريكي إصابة بفيروس كورونا المستجد قبل أيام من بدء انتخابات الرئاسة الأمريكية وتواتر الأخبار حول حالته، وجاءت أسعار الذهب في محلات الصاغة المصرية كالتالي:

أسعار الذهب الآن في مصر 

عيار ١٨ : 714
عيار ٢١ : 833
عيار ٢٤ : 952
الجنيه الذهب : 6664
السعر العالمي : 1906


 أسعار الذهب خلال التعاملات الصباحية 

سعر جرام الذهب "عيار 18 ": 715.75 جنيه.

 سعر جرام الذهب "عيار 21 " : 835 جنيه.

سعر جرام الذهب "عيار 24" :  954.25 جنيه.

 سعر الجنيه الذهب: 6680 جنيه.

أسعار الذهب العالمية

 انخفضت أسعار الذهب يوم الثلاثاء فيما ارتفعت الأسهم عقب مغادرة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب المستشفى بعد علاجه من فيروس كورونا ولكن ضعف الدولار حد من المكاسب.

ونزل الذهب في السوق الفورية 0.1 بالمئة إلى 1910.68 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 0512 بتوقيت جرينتش. وكان قد سجل يوم الاثنين 1918.36 دولار وهو أعلى مستوى منذ 22 سبتمبر أيلول.

وانخفض الذهب في التعاملات الآجلة في الولايات المتحدة 0.2 بالمئة إلي 1917 دولارا.

وارتفعت أسواق الأسهم الآسيوية لأعلى مستوى في أسبوعين بعد أنباء عودة الرئيس الأمريكي للبيت الأبيض من المستشفى حيث تلقى العلاج لكوفيد-19 وتزايد الآمال حيال حزمة تحفيز أمريكية جديدة.

 

لكن ضعف الدولار وإحراز تقدم في المحادثات بشأن حزمة التحفيز حدا من هبوط الذهب.

ونزل مؤشر الدولار 0.1 بالمئة أمام منافسيه ما يجعل المعدن الأصفر أقل تكلفة لحائزي العملات الأخرى.

وعلى صعيد المعادن النفيسة الأخرى، تراجعت الفضة 0.4 بالمئة إلى 24.26 دولار للأوقية وهبط البلاتين 0.3 بالمئة إلى 893.97 دولار وفقد البلاديوم 0.5 بالمئة إلى 2350.84 دولار.


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