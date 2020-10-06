صحة وتعليم المنيا ترفعان درجة الاستعداد للعام الدراسي الجديد

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عقدت مديريتا الصحة والتعليم بالمنيا اجتماعا عبر الفيديو كونفرانس بمقر مديرية التربية والتعليم مع مسؤولي وزارة الصحة، لرفع درجة الاستعداد لاستقبال العام الدراسي الجديد، وشرح خطة مكافحة الامراض المعدية وخاصة فيروس كورونا المستجد داخل المنشآت التعليمية.



قال الدكتور محمد نادى وكيل وزارة الصحة، إن الاجتماع جاء في إطار تنفيذ توجيهات اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، بتفعيل كافة الإجراءات الوقائية والاحترازية داخل المنشآت التعليمية استعدادًا للعام الدراسي الجديد٢٠٢٠-٢٠٢١ حفاظًا على صحة أبنائنا الطلاب، وتفعيل خطة وزارة الصحة للوقاية والتعامل مع الأمراض المعدية خاصة فيروس كورونا المستجد والشروط الواجب توافرها على مستوى المنشآت التعليمية.





وأوضح الدكتور على قاسم، مدير عام الطب الوقائي بالمديرية، انه تم بحث ومناقشة الاستعدادات والتنسيق مع مديرية التربية والتعليم لعمل تدريب للعاملين بالمدارس، والاشراف من قبل مسؤولي الصحة على المنشآت التعليمية للتأكد من تطبيق الاجراءات الاحترازية، وتفعيل خطة وزارة الصحة للوقاية والتعامل مع الأمراض المعدية، وتطبيق الشروط الواجب توافرها على مستوى المنشآت التعليمية.

