"المركزي الأوروبي": انهيار أرباح أكبر البنوك في منطقة اليورو
الثلاثاء 06/أكتوبر/2020 - 02:06 م
رويترز
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قال البنك المركزي الأوروبي يوم الثلاثاء إن ربحية أكبر البنوك في منطقة اليورو انهارت في الربع الثاني من العام على الرغم من أن البنوك استطاعت الإبقاء على أرصدتها من القروض المتعثرة منخفضة.
وذكر البنك في إحصاءاته الفصلية أن العائد على رأس المال في النصف الأول من العام، ذروة جائحة كورونا، كان 0.01 بالمئة وهو ما يقل بشدة عن 6.01 بالمئة في الفترة نفسها قبل عام إذ سجل ما لا يقل عن سبعة من 19 بلدا في منطقة اليورو عائدات سلبية.
في غضون ذلك، بلغت قيمة القروض المتعثرة 503 مليارات يورو وهو ما لا يزيد بكثير عن 501 مليار يورو في الشهور الثلاثة السابقة، على الأرجح لأن إرجاء سداد قروض وضمانات حكومية ساعدوا البنوك على إبقاء القروض مصنفة كعاملة.
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