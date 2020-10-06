جامعة الفيوم تنظم دورة للإسعافات الأولية

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شهد الدكتور أحمد جابر شديد، رئيس جامعة الفيوم، اليوم الثلاثاء ٦ أكتوبر ٢٠٢٠ بقاعة المؤتمرات بالمكتبة المركزية دورة الإسعافات الأولية للعاملين بالمدن الجامعية والعاملين بإدارات رعاية الشباب بمختلف الكليات، والتي نظمها قطاع شئون التعليم والطلاب بجامعه الفيوم، وذلك بحضور الدكتور خالد عطا الله، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب وعدد من مستشاري رئيس الجامعة والعاملين.



أوضح الدكتور أحمد جابر شديد، رئيس الجامعة أن هذه الدورة تأتي على قدر عالٍ من الأهمية؛ حيث يتم تدريب العاملين على التعامل مع الحالات الطارئة قبل نقلها للمستشفى خاصة في ظل الظروف الراهنة جراء أزمة فيروس كورونا المستجدعلى البلاد، مؤكدًا على أن موظفي المدن الجامعية تقع على عاتقهم مسؤولية كبيرة، وذلك لتعاملهم المباشر والمستمر مع الطلاب، ومشيرًا إلى ضرورة تكرار مثل هذه الدورات لتعم الفائدة على الجميع.



فيما أشار الدكتور خالد عطا الله إلى أن هذه الدورة تستمر على مدار يومين متواصلين (٦و٧ أكتوبر) الجاري، وتستهدف توضيح كيفية التعامل مع حالات الحروق والكسور والتشنجات والتسمم والنزيف والإغماء والسكتات القلبية.



وقامت الدكتورة نجلاء فتحي عبد المحسن المدرس المساعد بكلية التمريض بشرح عملية الإسعافات الأولية في حالات الكسور والنزيف والتشنجات.



كما أوضحت الدكتورة إحسان شعبان مراد المدرس بكلية التمريض مبادئ الإسعافات الأولية وأهدافها وصفات المسعف الجيد، بالإضافة إلى شرح عملية الإسعافات في حالات الحروق المختلفة.





وفي سياق آخر، أعلنت وزارة الصحة والسكان، أمس الأثنين، خروج 591 متعافيًا من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافيين من الفيروس إلى 26135 حالة.



وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أنه تم تسجيل 913 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي والفحوصات اللازمة التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 59 حالة جديدة.



وقال إنه طبقًا لتوصيات منظمة الصحة العالمية الصادرة في 27 مايو 2020، فإن زوال الأعراض المرضية لمدة 10 أيام من الإصابة يعد مؤشرًا لتعافي المريض من فيروس كورونا.



وذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى أمس، هو 83001 حالة من ضمنهم 24975 حالة تم شفاؤها، و3935 حالة وفاة.



وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية.



كما قامت الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن. فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتساب "01553105105".