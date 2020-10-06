"القباج" تشهد توقيع بروتوكول مع مؤسسة ساويرس للتنمية من خلال برنامج فرصة

الثلاثاء 06/أكتوبر/2020 - 02:14 م
بوابة الفجر
آيات عامر
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شهدت نيفين القباج وزيرة التضامن الإجتماعى، مراسم توقيع بروتوكول تعاون بين الوزارة وإحدى مؤسسات المجتمع المدنى، لتوفير فرص عمل لأبناء الأسر المستفيدة من الدعم النقدى والذين تم رفضهم أيضا.

ويأتي البروتوكول في مجالات التمكين الاقتصادي والاجتماعي في نشاط حاضنات فرصة، ومحاور تعديل سلوك المستفيدين من الاتكالية إلى الإنتاج، من خلال توفير المراكز الإنتاجية بمقرات الوزارة بالمحافظات، وتدريب وتأهيل جهات الدعم الفني، بالتعاون مع منظمات المجتمع المدني.

وكانت أكدت الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الإجتماعى، علي أن هناك أكثر من 14 مليون مستفيد من الدعم النقدى وانه سيتم خروج من 10 إلى 15٪ من المستفيدين من الدعم النقدى "تكافل وكرامة"، ممن هم قادرين على العمل.

وأضافت نيفين القباج، أنه تم رفض 4.5 مليون فرد وسيتم إتاحة فرص عمل لهم سواء لدى الغير أو أنفسهم من خلال إتاحة مشروعات إنتاجية لهذه الأسر، لافته إلى أن الدعم النقدى لن يقف وسيتم إخراج الأسر الشابة كما أن المجتمع المدنى يساعد فى تمويل المشروعات ومجالات التسويق.

وكانت الدكتورة نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعى،  فد أكدت أن الوزارة لديها قواعد بيانات عن الأسر التى تقدمت للحصول على الدعم النقدى ولم يتم قبولها فى برنامج " تكافل وكرامة" ولديهم أبناء فى مراحل التعليم المختلفة ستقوم الوزارة بتحمل المصاريف المدرسية للعام الدراسي 2020-2021، بالشراكة مع وزارة التربية والتعليم، لما يقرب من 1.1 مليون طالب من الأسر الأولى بالرعاية بقيمة 280 مليون جنيه بجانب أيضا إعفاء أبناء الأسر المستفيدة من تكافل وكرامة ويقرب عددهم أيضا 1.1 مليون طالب.
"القباج" تشهد توقيع بروتوكول مع مؤسسة ساويرس للتنمية من خلال برنامج فرصة
"القباج" تشهد توقيع بروتوكول مع مؤسسة ساويرس للتنمية من خلال برنامج فرصة

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