عاجل.. سقوط مروحية عسكرية للجيش التونسي جنوب البلاد

الثلاثاء 06/أكتوبر/2020 - 02:10 م
تحطم مروحية - أرشيفية
تحطم مروحية - أرشيفية
وكالات
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أفادت قناة سكاي نيوز عربية، في خبر عاجل لها، بسقوط مروحية عسكرية للجيش التونسي في منطقة تابعة لمحافظة تطاوين جنوب تونس.

 

وفي وقت سابق، نجحت السلطات التونسية، في إحباط مخطط إرهابي هو الثاني خلال 48 ساعة، بعد القبض على 9 تكفيريين بمحافظة مدنيين على الحدود الليبية.

 

وبحسب بيان لوزارة الداخلية التونسية – اطلعت عليه "العين الإخبارية" – فإن أفراد الخلية الإرهابية كانوا يخططون لاستهداف دوريّات أمنيّة باستعمال حزام ناسف والقيام بعمليات رصد للدوريّات، واستقطاب الفئة الشبابية للانضمام لها.

 

ولليوم الثاني على التوالي، يتمكن الأمن التونسي من كشف مخطط إرهابي يهدف إلى إقامة "إمارة إرهابية" جنوب البلاد.

 

وقد كشفت تونس، عن مخطط إرهابي يستهدف إعلان إمارة إرهابية في منطقة "بئر السعد" بمحافظة قفصة الجنوبية.

 

وفي سبتمبر الجاري، ألقت السلطات التونسية القبض على 3 تكفيريين بعد أن تعمدوا التأثير على إمام بأحد المساجد بالجهة قصد استقطاب الفئات الشبابية.

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