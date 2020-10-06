بهذه الطريقة.. ليلى علوي تحتفل بذكرى انتصارات حرب أكتوبر

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نشرت الفنانة ليلي علوي صورة عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات تويتر .

وكانت الصورة لإبطال حرب أكتوبر، علقت ليلى علوي على الصورة قائلة : "النهارده بنحتفل كلنا مصريين وعرب بيوم من أجمل أيام حياتنا وهو ذكرى نصر أكتوبر العظيم يوم الكرامة والمجد والعزة لنا جميعًا رحلة شاقة وتخطيط استمر سنين وقوة وعزيمة لا تلين جيش قوي ومثابر وشعب مصر على النصر واسترداد الحق والكرامة





يحتفل الشعب المصري وقواته المسلحة هذه الأيام بالذكرى الـ 46 لأغلى وأكبر وأعظم انتصار في تاريخ مصر، وهو انتصار السادس من أكتوبر.



هذا الانتصار الذي حقق فيه خير أجناد الأرض الأبطال ما انتظروه على مدار 6 سنوات منذ هزيمة 67 وانتصروا على الجيش الإسرائيلي فتمكنوا من عبور قناة السويس في الجهة الجنوبية وتدمير خط بارليف، وتدمير مواقع الجيش الإسرائيلي، وكسر شوكتهم الذين سقطوا قتلى وأسرى على يد جيش مصر العظيم لتتهاوى معه أسطورة الجيش الذى لا يقهر وليعرف العالم كله حقيقة جيش إسرائيل.