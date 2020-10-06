ضبط جرار كسح يلقى بالمخالفات بالمجاري المائية بطوخ

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تمكن محمد الوزيزي رئيس مدينة طوخ من ضبط جرار كسح يلقى بالمخالفات بالمجارى المائية بقرية العمار الكبرى فتم التحفظ على الجرار واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.



وفي سياق اخر واصلت إدارة رى القناطر الخيرية بقيادة المهندس أشرف درويش مدير الإدارة، أعمال القياسات اليومية التي تقوم بها الإدارة لأفمام الترع الرئيسية والرياحات وفرعي النيل، وذلك في إطار ضبط المناسيب وتصرفات الأفمام.





وبدوره أكد المهندس أشرف درويش مدير إدارة رى القناطر الخيرية بالقليوبية، أنه فى إطار الاستعدادت لموسم الأمطار والسيول تقوم الإدارة بمتابعة إجراء صيانة وإصلاح للحفار "كوبيلكو" لدعم منظومة التطهيرات الذاتية بالإدارة وأعمال الطوارئ، إلى جانب استكمال تغيير جنازير لبوابات فم فرع دمياط ليصل إجمالي ما تم تجديده إلي 40 جنزيرا "12 بوابة".





وأضاف "درويش"، أنه يتم متابعة أعمال الصيانة الدورية لجرار "محمد علي"، لسحب الحفارات عند الطوارئ داخل مجري النيل، وأيضا صيانة وتشحيم الوايرات الخاصه بالونش الشرقي لقناطر "أدفينا"، وأيضا متابعة أعمال صيانة وإصلاح للأسوار الحديدية على كورنيش الرياح المنوفى.