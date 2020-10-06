ضبط جرار كسح يلقى بالمخالفات بالمجاري المائية بطوخ

الثلاثاء 06/أكتوبر/2020 - 02:09 م
بوابة الفجر
محمد ضوه
Advertisements
تمكن محمد الوزيزي رئيس مدينة طوخ من ضبط جرار كسح يلقى بالمخالفات بالمجارى المائية بقرية العمار الكبرى فتم التحفظ على الجرار واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

وفي سياق اخر واصلت إدارة رى القناطر الخيرية بقيادة المهندس أشرف درويش مدير الإدارة، أعمال القياسات اليومية التي تقوم بها الإدارة لأفمام الترع الرئيسية والرياحات وفرعي النيل، وذلك في إطار ضبط المناسيب وتصرفات الأفمام.


وبدوره أكد المهندس أشرف درويش مدير إدارة رى القناطر الخيرية بالقليوبية، أنه فى إطار الاستعدادت لموسم الأمطار والسيول تقوم الإدارة بمتابعة إجراء صيانة وإصلاح للحفار "كوبيلكو" لدعم منظومة التطهيرات الذاتية بالإدارة وأعمال الطوارئ، إلى جانب استكمال تغيير جنازير لبوابات فم فرع دمياط ليصل إجمالي ما تم تجديده إلي 40 جنزيرا "12 بوابة".


وأضاف "درويش"، أنه يتم متابعة أعمال الصيانة الدورية لجرار "محمد علي"، لسحب الحفارات عند الطوارئ داخل مجري النيل، وأيضا صيانة وتشحيم الوايرات الخاصه بالونش الشرقي لقناطر "أدفينا"، وأيضا متابعة أعمال صيانة وإصلاح للأسوار الحديدية على كورنيش الرياح المنوفى.

أخبار تهمك

مفاجأة من العيار الثقيل حول إنتاج لقاح مصري مضاد لكورونا

منذ حوالي 17 ساعة

عاجل - الأهلي يعلن حجم إصابة محمد الشناوي ومحاولات مكثفة للحاقه بموقعة الوداد

منذ يوم

تصريح صادم من الرئاسة الإثيوبية بشأن ملء سد النهضة

منذ حوالي 22 ساعة

عاجل.. استقالة الحكومة الكويتية

منذ حوالي 4 ساعات

عصام عبد المنعم يهاجم ميدو من جديد بسبب ساسي

منذ حوالي 4 ساعات

رسالة جديدة من الصحة العالمية بشأن فيروس كورونا

منذ حوالي 4 ساعات

الأهلي يحسم صفقته الصيفية الأولى

منذ حوالي 4 ساعات

أحمد حسن يوجه رسالة نارية لـ فرجاني ساسي بعد واقعة المصري

منذ ساعتين و 42 دقيقة

موسيماني يعقد جلسة نفسية مع ثنائي الأهلي الشباب لتجهيزهم لمباراة إنبي

منذ ساعة و 26 دقيقة

أول خطوة من موسيماني للتغلب على أزمة الأهلي

منذ ساعة و 6 دقيقة

الأهلي والزمالك يدخلان صراعا على صفقة ذهبية

منذ حوالي 4 ساعات

سموحة يشكو الزمالك ويهدد بالفيفا

منذ ساعة الا ربع

رسميا.. الأهلي يقدم شكوى رسمية جديدة ضد نجمه السابق

منذ حوالي 3 ساعات

الأهلي يرفض رحيل الحاوي في الميركاتو الصيفي

منذ أقل من نصف ساعة

عاجل.. أنباء عن إصابة الرئيس الإيراني بفيروس كورونا

منذ حوالي 11 ساعة

تشريح جثمان طفل انتحر شنقا بالشرقية.. اكتشفوا كارثة في هاتفه

منذ يوم

تصويت

الأكثر قراءة
11:26 ص

تشريح جثمان طفل انتحر شنقا بالشرقية.. اكتشفوا كارثة في هاتفه

رسالة جديدة من الصحة العالمية بشأن فيروس كورونا

11:13 ص

الأهلي والزمالك يدخلان صراعا على صفقة ذهبية

11:29 ص

تصريح صادم من الرئاسة الإثيوبية بشأن ملء سد النهضة

04:43 م

سموحة يشكو الزمالك ويهدد بالفيفا

02:21 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أزمة التصالح مستمرة

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: 50 عامًا على رحيل الجسد (1) | الزعيم.. والإخوان الخونة

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 14.. «المال والبنون» لعنة «العيش.. والملح»