سماح أنور فى زيارة لمستشفى الثدى التابع للمعهد القومى للأورام 777

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قامت الفنانة سماح انور، بزيارة مستشفي المعهد القومي الأورام ٧٧٧ لدعم مريضات سرطان الثدي فى أكتوبر الوردى.



فى إطار الاحتفال بشهر اكتوبر الوردى، شهر التوعية بسرطان الثدي، زارت الفنانة سماح انور مستشفى الثدى التابع للمعهد القومى للاورام ٧٧٧ لتقديم المساندة النفسية ودعم مريضات سرطان الثدي والتوعية بأهمية الكشف المبكر.



وقامت بعمل جولة تفقدية داخل المستشفى ، واشادت بمستوى الخدمات الطبية المقدمة والتعامل الانسانى الراقى من قبل الأطباء وفريق التمريض.





وقالت: " إن اجمل مايميز هذا الصرح الطبى القومى هو أن الجميع يعمل من قلبه واضافت انها اول مرة تزور مستشفى الثدى التابع للمعهد القومى للاورام ٧٧٧ وأنها ستكرر الزيارة مرات ومرات وان المستشفى نموذج مشرف للمستشفيات الحكومية".



ودعت كل محبى الخير لدعم المعهد القومى للاورام ٧٧٧ للقضاء على مرض السرطان اللعين كما دعت كل سيدات مصر فى كل المحافظات لإجراء الكشف المبكر والاهتمام بصحتهن .