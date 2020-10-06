سلبية نتيجة فحوصات "ماردونا" لفيروس كورونا

الثلاثاء 06/أكتوبر/2020 - 02:06 م
بوابة الفجر
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أظهرت نتيجة فحص فيروس كورونا الذي خضع لها الأسطورة الأرجنتينية ماردونا والتي جاءت سلبية، لتتبدد بذلك المخاوف حول إصابته بفيروس كورونا، بعد أن عانق زميلاً اكتشف لاحقاً إصابته بالفيروس.


خضع الرجل الذي قاد الأرجنتين للفوز بكأس العالم 1986 للاختبار، بعد مخالطته الجمعة الماضي لفاكوندو كونتين، وهو لاعب تأكد إصابته بالفيروس، بعد أقل من يوم واحد.


وقال محامي مارادونا، ماتياس مورلا، على تويتر: "نتيجة الفحص الذي خضع له دييغو مارادونا جاءت سلبية لكوفيد-19، أشكر كل الأرجنتينيين على اهتمامهم، حافظوا على سلامتكم لأن الفيروس ما زال موجوداً بيننا".


ويدرب مارادونا حالياً خيمناسيا ئي إيسغريما، وهو ناد ينافس في دوري الدرجة الأولى الأرجنتيني، ويتخذ من مدينة لابلاتا مقراً له.



وواجه مارادونا 59 عاماً سلسلة من المتاعب الصحية في السنوات الأخيرة، وما زال يعاني من زيادة الوزن.

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