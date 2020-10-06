"الزواج العرفي ستارة".. قواد إمبابة يعرض الفتيات لممارسة الدعارة

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تمكنت أجهزة الأمن من ضبط أحد الأشخاص لقيامه بالترويج لممارسة الأعمال المنافية للآداب بمقابل مادى تحت ستار الزواج العرفى لمدة زمنية محددة عبر أحد مواقع التواصل الإجتماعي.



رصدت الإدارة العامة لحماية الآداب بقطاع الأمن الإجتماعي، وجود صفحة بأحد المواقع التواصل الإجتماعي تحتوى على العديد من صور الفتيات وبعض العبارات التى يبدى خلالها المُعلن إستعداداه لإحضار فتيات لممارسة الأعمال المنافية للآداب لمدة زمنية محددة تحت ستار الزواج العرفى.



بإجراء التحريات وجمع المعلومات أمكن تحديد هويته، وعقب تقنين الإجراءات أمكن إستهدافه وضبطه بدائرة قسم شرطة مدينة نصر أول بالقاهرة، وتبين أنه أحد الأشخاص، مقيم بدائرة قسم شرطة إمبابة بمحافظة الجيزة، وبصحبته سيدتان، إحداهن لها معلومات جنائية.



وبمواجهته أقر بقيامه بتسهيل ممارسة الأعمال المنافية للآداب عبر شبكة الإنترنت مقابل مبلغ مالى وإنشائه للصفحة المشار إليها لذات الغرض، وبمواجهةإحدى السيداتين أقرت بإعتيادها على ممارسة الأعمال المنافية للآداب بمعرفة المتهم المضبوط نظير مبالغ مالية يتقاسمونها فيما بينهما، وأضافت بإنشائها صفحة على أحد التطبيقات يتابعها عدد كبير من الأشخاص، وبمناقشة السيدة الآخرى أيدت ماجاء بأقوالهما وأضافت بقيام المتهم الأول بإيوائها ونقلها لتزويجها بعقد عرفى محدد المدة مقابل مبلغ مالى، كما عثر بحوزتهم على 3 هواتف محمولة أحدهم خاص بالمتهم الأول، يحتوى على الرسائل والمحادثات الداله على نشاطه المؤثم، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.



وجاء ذلك في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمواجهة الجريمة بشتى صورها، لاسيما الجرائم المرتكبة عبر شبكة المعلومات الدولية الإنترنت.