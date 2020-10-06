"الفجر" تهنئ نجل أحمد سيف الدين لتخرجه في كلية الحقوق بتقدير جيد جدا

تتقدم الزميلة مروة هيكل، مسؤولة ملفي النيابة العامة ووزارة العدل بموقع الفجر الإلكتروني، بخالص التهاني القلبية إلى الأستاذ أحمد سيف الدين، رئيس قسم طلبات رجال القضاء بوزارة العدل، وذلك بمناسبة تخرج نجله "علاء" في كلية الحقوق إنجليزي بتقدير جيد جدا، كما تهنئه بمناسبة عيد ميلاده الـ23.





كما تتقدم أسرة "الفجر" إلى نجل الأستاذ أحمد سيف الدين، بالنجاح والتوفيق والتميز دائمًا في حياته المقبلة سواء العملية أو العلمية أو الشخصية، متمنين له دوام الصحة والعافية والتقدم.