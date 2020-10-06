الكويت: مرسوم أميري بفض دور انعقاد مجلس الأمة

الثلاثاء 06/أكتوبر/2020 - 01:55 م
مجلس الأمة الكويتي
مجلس الأمة الكويتي
وكالات
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أفادت قناة سكاي نيوز عربية، بأن رئيس البرلمان الكويتي مرزوق الغانم، أعلن عن مرسوم أميري بفض دور انعقاد مجلس الأمة، وآخر جلسة ستكون الخميس.

 

وذكرت وسائل إعلامية، اليوم الثلاثاء، أن الحكومة الكويتية، قدمت باستقالتها لأمير البلاد الشيخ نواف الأحمد.

 

وقد أكد أمير الكويت الشيخ نواف الأحمد، ثقته فيها للاستمرار فى مهامها والتحضير للانتخابات.

 

 وكان الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح، أدى اليمين الدستورية أميرًا للكويت، أمام مجلس الأمة الكويتي، خلفا للأمير الراحل الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح.

 

وتعهد أمير الكويت الجديد الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح، خلال كلمة أمام مجلس الأمة الكويتي عقب أدائه اليمين الدستورية، بالعمل من أجل رخاء واستقرار وأمن البلاد.

 

 وقد أعلن الديوان الأميري الكويتي، في بيان رسمي، عن وفاة أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، الذي كان يخضع للعلاج بإحدى المستشفيات في الولايات المتحدة الأمريكية منذ يوليو الماضي.

 

وذكرت صحيفة القبس، أن تلفزيون الكويت قطع بث برامجه بشكل مفاجئ وأذاع آيات من القرآن الكريم.

 

وكانت وكالة الأنباء الكويتية ذكرت في يوليو الماضي، أن الشيخ صباح الأحمد الصباح وصل إلى الولايات المتحدة، لاستكمال العلاج بعد عملية جراحية أجراها في بلاده، مضيفة وقتها أنه في حالة صحية مستقرة.

 

هذا وكان قد فوَض الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح قبل وفاته، ولي عهده الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح بممارسة بعض صلاحياته الدستورية.

 

ونقلت صحيفة القبس الكويتية، عن النائب الكويتي صالح عاشور، أن رئيس مجلس الوزراء رئيس مجلس الأمة غادرا قاعة المجلس أثناء انعقاد الجلسة لمقابلة نائب أمير الكويت وولى العهد الشيخ نواف.

 

وقد قال النائب الكويتي، عبر حسابه على موقع تويتر: "غادر رئيس الحكومة، ورئيس المجلس قاعة مجلس الامة أثناء انعقاد الجلسة لمقابلة نائب الأمير".

 

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