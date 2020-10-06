استقالة محمد القاسم رئيس نادي التعاون السعودي
الثلاثاء 06/أكتوبر/2020 - 01:20 م
الفجر الرياضي
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أعلن محمد القاسم استقالته من رئاسة نادي التعاون السعودي، بعد أيام من خروج الفريق من دوري أبطال آسيا.
وقضى محمد القاسم 8 سنوات رئيسا لسكري القصيم وكان له إنجازات عديدة من بين
الفوز بكأس خادم الحرمين الشريفين في الموسم الماضي.
وقال القاسم عبر تويتر: "تشرفت خلال 8 سنوات برئاسة نادي التعاون
واليوم قدمت استقالتي متمنياً لنادينا التوفيق".
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