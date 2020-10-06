موسيماني يعقد جلسة نفسية مع ثنائي الأهلي الشباب لتجهيزهم لمباراة إنبي

عقد الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، جلسة خاصة مع الثنائي محمد المغربي وعادل أحمد لاعبا فريق الشباب لتجهيزهم نفسيا تحسبا للاستعانة بهم في مباراة الغد أمام إنبي.









ويواجه الأهلي مضيفه إنبي مساء غد الأربعاء على ستاد الأهلي we" ضمن مباريات الجولة الثانية والثلاثين لمسابقة الدوري الممتاز.









وحرص المدرب الجنوب إفريقي على دعم اللاعبين نفسيا حيث عقد معهم جلسة خاصة من أجل تحفيزهم قبل مباراة الغد خاصة مع إمكانية الدفع بهم في دفاع الفريق الأحمر نظرًا للغيابات التي يعاني منها الفريق في هذا المركز.









ويغيب عن الأهلي في مباراة الغد ياسر إبراهيم للإيقاف، ورامي ربيعة ومحمود متولي للإصابة، فيما تحوم الشكوك حول مشاركة أيمن أشرف في المباراة بسبب شكواه من الإصابة في أنكل القدم.



