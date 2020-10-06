زلزال بقوة 2.4 ريختر يضرب الكويت

الثلاثاء 06/أكتوبر/2020 - 01:40 م
زلزال - أرشيفية
زلزال - أرشيفية
وكالات
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سجلت الشبكة الوطنية الكويتية لرصد الزلازل بمعهد الكويت للأبحاث العلمية، اليوم الثلاثاء، هزة أرضية بقوة 2.4 بمقياس ريختر شمال شرق البلاد وغرب جزيرة بوبيان.

 

وكشف الدكتور عبدالله العنزي مدير برنامج دعم متخذ القرار المشرف على الشبكة الوطنية الكويتية لرصد الزلازل بمعهد الكويت للأبحاث العلمية، في تصريحات صحفية، أن الهزة حدثت في تمام الساعة 11:30:06 صباحا بتوقيت الكويت، مشيرا إلى أنها حدثت على عمق 12 كيلومترا بباطن الأرض.

 

ولم تتلق غرفة عمليات قوة الإطفاء العامة الكويتية، أية بلاغات عن انهيارات أو خسائر مادية جراء الهزة.


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