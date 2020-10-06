حقيقة تعرض عثمان ديمبلي لإصابة جديدة

كشفت بعض المصادر الصحفية الصادرة في الساعات الأولى من صباح اليوم الثلاثاء حقيقة تعرض لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي برشلونة الإسباني عثمان ديمبلي لإصابة جديدة خلال الموسم الجاري.









وقالت صحيفة " سبورت " الكتالونية أن ديمبيلي قد حضر بالفعل للمدينة الرياضية يوم أمس الإثنين لكنه قد شعر ببعض الإنزعاجات التي جعلته لا يتدرب ويعود إلى المنزل.









وأشارت إلى أن الفرنسي لا يعاني من أي إصابات عضلية وشارك في مران الثلاثاء تحت قيادة الهولندي رونالد كومان المدير الفني للبلوجرانا وكل ما شعر به يوم أمس مجرد إجهاد لا أكثر.









يُذكر أن ديمبلي قد غاب عن صفوف برشلونة لفترات طويلة في الثلاثة سنوات الماضية ما جعله يغيب عن التشكيلة الاساسية لفريقه في مناسبات عدة.



