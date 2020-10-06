نجم الأهلي السابق يختار تشكيلة مفاجئة لمنتخب مصر

كشف حمادة صدقي نجم الأهلي ومنتخب مصر السابق، عن التشكيلة التي يتمنى رؤيتها في المنتخب الوطني خلال المباريات القادمة.

وشهدت تشكيلة صدقي وجود العديد من المفاجآت، حيث لم يضع محمد النني نجم أرسنال في خط الوسط رغم تألقه اللافت مع المدفعجية في بداية الموسم الجاري.

وجاء التشكيل الذي اختاره حمادة صدقي عبر برنامج أوضة اللبس الذي يقدمه أحمد حسام ميدو على شاشة قناة النهار على النحو الآتي:

حراسة المرمى: محمد الشناوي

خط الدفاع: أحمد جمال - أحمد حجازي - محمود حمدي الونش - أيمن أشرف

خط الوسط: طارق حامد - عمرو السولية - عبد الله السعيد

خط الهجوم: محمد صلاح - محمود حسن تريزيجيه - مصطفى محمد