نجم الأهلي السابق يختار تشكيلة مفاجئة لمنتخب مصر

الثلاثاء 06/أكتوبر/2020 - 01:38 م
منتخب مصر
منتخب مصر
الفجر الرياضي
Advertisements

كشف حمادة صدقي نجم الأهلي ومنتخب مصر السابق، عن التشكيلة التي يتمنى رؤيتها في المنتخب الوطني خلال المباريات القادمة.

وشهدت تشكيلة صدقي وجود العديد من المفاجآت، حيث لم يضع محمد النني نجم أرسنال في خط الوسط رغم تألقه اللافت مع المدفعجية في بداية الموسم الجاري.

وجاء التشكيل الذي اختاره حمادة صدقي عبر برنامج أوضة اللبس الذي يقدمه أحمد حسام ميدو على شاشة قناة النهار على النحو الآتي:

حراسة المرمى: محمد الشناوي

خط الدفاع: أحمد جمال - أحمد حجازي - محمود حمدي الونش - أيمن أشرف

خط الوسط: طارق حامد - عمرو السولية - عبد الله السعيد

خط الهجوم: محمد صلاح - محمود حسن تريزيجيه - مصطفى محمد

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

منتخب مصر رياضة حمادة صدقي الاخبار الرياضية اخبار الرياضة

أخبار تهمك

عاجل.. استقالة الحكومة الكويتية

منذ ساعتين و 45 دقيقة

رسائل غامضة من أطباء ترامب بعد إصابته بفيروس كورونا

منذ يوم

الأهلي يحسم صفقته الصيفية الأولى

منذ حوالي 3 ساعات

نجم الأهلي السابق يكشف عن نقطة تفوق موسيماني

منذ أقل من ساعتين

تصريح صادم من الرئاسة الإثيوبية بشأن ملء سد النهضة

منذ حوالي 21 ساعة

رسالة جديدة من الصحة العالمية بشأن فيروس كورونا

منذ ساعتين و 52 دقيقة

تشريح جثمان طفل انتحر شنقا بالشرقية.. اكتشفوا كارثة في هاتفه

منذ يوم

موسيماني يعقد جلسة نفسية مع ثنائي الأهلي الشباب لتجهيزهم لمباراة إنبي

منذ أقل من نصف ساعة

عصام عبد المنعم يهاجم ميدو من جديد بسبب ساسي

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل.. "الصحة": تسجيل 98 إصابة جديدة بفيروس كورونا.. و9 حالات وفاة

منذ حوالي 14 ساعة

عاجل.. أنباء عن إصابة الرئيس الإيراني بفيروس كورونا

منذ حوالي 10 ساعة

عاجل - الأهلي يعلن حجم إصابة محمد الشناوي ومحاولات مكثفة للحاقه بموقعة الوداد

منذ يوم

مفاجأة من العيار الثقيل حول إنتاج لقاح مصري مضاد لكورونا

منذ حوالي 16 ساعة

تصريحات جديدة من اللجنة الأولمبية عن إيقاف مرتضى منصور

منذ حوالي 5 ساعات

رسميا.. الأهلي يقدم شكوى رسمية جديدة ضد نجمه السابق

منذ ساعتين و 26 دقيقة

الأهلي والزمالك يدخلان صراعا على صفقة ذهبية

منذ ساعتين و 36 دقيقة

تصويت

الأكثر قراءة
11:13 ص

رسالة جديدة من الصحة العالمية بشأن فيروس كورونا

تشريح جثمان طفل انتحر شنقا بالشرقية.. اكتشفوا كارثة في هاتفه

11:26 ص

الأهلي والزمالك يدخلان صراعا على صفقة ذهبية

11:29 ص

تصريح صادم من الرئاسة الإثيوبية بشأن ملء سد النهضة

04:43 م

الأهلي يحسم صفقته الصيفية الأولى

10:38 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أزمة التصالح مستمرة

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: 50 عامًا على رحيل الجسد (1) | الزعيم.. والإخوان الخونة

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 14.. «المال والبنون» لعنة «العيش.. والملح»