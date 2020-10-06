عاجل.. إستقالة محمد القاسم من رئاسة نادي التعاون

أعلن محمد القاسم رئيس نادي التعاون السعودي إستقالته اليوم الثلاثاء من منصبه الذي قضى فيه ثمانية سنوات منذ العام 2012.









وكتب القاسم عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الإجتماعي تويتر " تقدمت اليوم باستقالتي... والحمد لله على ما تحقق طوال هذه الفترة".









وكانت بعض المصادر الصحفية قد أكدت وجود بعض الأسماء التي يتم المفاضلة بينها حالياً لخلافة القاسم في رئاسة نادي التعاون.









ومن بين تلك الأسماء محمد السراح الرئيس السابق للنادي بالإضافة إلى محمد الحنايا أمين غرفة القصيم حيث يحظى الثنائي بتأييد كبير من جانب الأعضاء.









وكان القاسم قد كشف يوم أمس الاثنين عن نواياه في تقديم الإستقالة خلال الأجتماع الذي حضره مع أعضاء شرف التعاون.



