ارتفاع طلبيات السلع الصناعية الألمانية بنسبة 4.5 %

الثلاثاء 06/أكتوبر/2020 - 01:23 م
بوابة الفجر
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أظهرت بيانات يوم الثلاثاء أن طلبيات السلع الصناعية الألمانية زادت 4.5 بالمئة على أساس شهري في أغسطس آب، في دفعة لآمال انتعاش أكبر اقتصاد بأوروبا بقوة في الربع الثالث من صدمة فيروس كورونا.

تأتي الزيادة مقارنة مع توقع لرويترز بارتفاع 2.6 بالمئة، وتشير إلى أن الاقتصاد يحرز تقدما في سبيل عودته إلى مستويات ما قبل الأزمة.

وكشفت أرقام من مكتب الإحصاءات الاتحادي أن الطلبيات المحلية زادت 1.7 بالمئة على أساس شهري بينما ارتفعت الطلبيات من الخارج 6.5 بالمئة.

وقال المكتب إن كمية الطلبيات تقل 3.6 بالمئة مقارنة مع المسجل في فبراير شباط، قبل فرض إجراءات العزل العام لإبطاء انتشار فيروس كورونا.


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