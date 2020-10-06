إغلاق 80 منشأة طبية خاصة مخالفة وتحرير 363 محضر بالمنيا

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قال اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، إن مديرية الصحة أغلقت 80 منشأة طبية خاصة لوجود مخالفات، من خلال الحملات التفتيشية التي تنظمها المديرية لتحقيق الانضباط داخل المنظومة الصحية والمنشآت الخاصة، حفاظًا على سلامة وصحة المواطنين.





وأضاف المحافظ أن الاهتمام بالمنظومة الصحية، يعد من أهم الملفات التي تحظى باهتمام كبير من قبل القيادة السياسية، مشددًا على ضرورة تكثيف الحملات، لرصد المخالفات مع اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين.





من جانبه، أوضح الدكتور محمد نادي، وكيل وزارة الصحة بالمنيا، أن الحملة شملت المرور على 318 منشأة طبية، تنوعت بين المستشفيات والمراكز الطبية والعيادات الخاصة ومعامل التحاليل، بهدف إحكام الرقابة والمتابعة على المنشآت الطبية الخاصة، والوقوف على مدى استيفاء هذه المنشآت لكافة الاشتراطات والضوابط الصحية، مشيرًا إلي أن قرارات الإغلاق جاءت لعدم وجود ترخيص عمل لتلك المنشآت وعدم مطابقة المواصفات الصحية ومخالفة شروط وزارة الصحة.





وأضاف وكيل الوزارة، أنه جرى تحرير 363 محضرا لمخالفات الاشتراطات الصحية، لافتا إلى إعدام 2400 كيلو من المواد الغذائية و2003 لتر من المواد السائلة غير صالحة للاستهلاك الآدمي، وذلك خلال حملة قامت بها المديرية للوقوف على صلاحية المنتجات المعروضة للمواطنين فى الأسواق ومنافذ البيع والمنشآت الغذائية (المصانع ـ الأسواق ـ الباعة الجائلين) ومدى مطابقتها للاشتراطات الصحية.



