محافظ المنيا يتابع الموقف التنفيذي لتطوير مدينة العمال

الثلاثاء 06/أكتوبر/2020 - 01:21 م
بوابة الفجر
أحمد الخميسي - اسماء نجاتى
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عقد اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، اجتماعًا مع اللجنة العليا لتسيير وتطوير المناطق غير الآمنة، وذلك لمتابعة تسيير الأعمال بمشروعات تطوير المناطق العشوائية الجاري تنفيذها في نطاق المحافظة.

جاء ذلك بحضور الدكتور محمد محمود أبوزيد، نائب المحافظ، والمهندس محمد النجار، السكرتير العام للمحافظة، وأعضاء اللجنة ومسئولي صندوق تطوير العشوائيات.


ناقش الاجتماع موقف مشروع تطوير منطقة مدينة العمال، متضمنًا عرض موقف إجراءات الاستلام الابتدائي وموقف التسكين النهائي للعمارات السكنية بالمشروع، وأعمال توصيل المرافق من مياه وكهرباء ورصف، والموقف التنفيذي للمسجد الجاري تنفيذه بالمشروع والذي وصل تنفيذه إلي 50%، وغيرها من البنود الخاصة بتطوير المناطق العشوائية.


قال المحافظ، انه طبقا لتوجيهات السيد رئيس الجمهورية وتكليفات رئيس مجلس الوزراء، ووزير التنمية المحلية، بمتابعة تنفيذ المشروعات الجارية للإرتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين بالمحافظات، فقد تبنت الدولة خطة لتطوير العشوائيات والقضاء عليها كمناطق خطرة والسعي لتوفير السكن الملائم للمواطنين قاطني المناطق العشوائية وتوفير كافة الخدمات الملائمة.


وأضاف المحافظ، أن المحافظة عملت بشكل كبير على القضاء على العشوائيات بعد عمل حصر لها، لتوفير حياه آمنة وكريمة لأبناء المحافظة الذين يقطنون تلك المناطق، وبذل أقصى الجهود للقضاء على أى شكل من أشكال وصور المناطق العشوائية وإعادة تخطيط تلك المناطق من جديد بما يليق بكرامة المواطنين لتوفير حياة كريمة لهم، وتوفير الخدمات الضرورية، مؤكدًا حرص المحافظة على تقديم كافة سبل الدعم اللازم لتحقيق الأهداف المرجوة نحو تطوير المناطق العشوائية والغير آمنة، والعمل على تحقيق المستهدف.

وخلال الاجتماع وجه المحافظ بتشكيل لجنة إدارية من العاملين بالوحدة المحلية وتخصيص إحدى الوحدات السكنية بالمشروع لتكون مقرًا للجنة لمتابعة مشروعات تطوير العشوائيات للحفاظ عليها ورصد أي تعديات أو مخالفات تستحدث من قبل السكان سواء كانت تعديلات في الوحدات السكنية أو تغيير الواجهات أو تعديات للمحلات التجارية، والإبلاغ عنها واتخاذ كافة الاجراءات القانونية تجاه المخالفين.

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