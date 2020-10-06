"تعليم الفيوم" تهنئ الشعب والقوات المسلحة بذكرى نصر أكتوبر

الثلاثاء 06/أكتوبر/2020 - 01:21 م
بوابة الفجر
ريهام على
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هنأ الأستاذ محمد عبدالله، وكيل وزارة التربية والتعليم بالفيوم، الشعب المصرى العظيم والقوات المسلحة الباسلة بمناسبة ذكرى انتصار أكتوبر 47 المجيدة.

كما بعث عبدالله، برقية تهنئة إلى السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، والدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني والدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم واللواء رمزى المزين مساعد وزير الداخلية مدير أمن الفيوم الجديد وجميع القيادات التنفيذية بالمحافظة جاء فيها: " بالأصالة عن نفسي وبالإنابة عن المعلمين الشرفاء بمحافظة الفيوم وجميع العاملين بالتربية والتعليم بالفيوم والطلاب وأولياء الأمور يسعدني أن أبعث إليكم بأسمى التهاني وأطيب التمنيات بمناسبة ذكرى إنتصارات السادس من أكتوبر المجيدة، تلك الذكرى العزيزة على قلوبنا جميعًا، والشاهدة على بسالة الجيش المصري في الدفاع عن الوطن وسلامة أراضيه".
"أعاد المولى عز وجل المناسبات الوطنية على مصرنا الغالية بكل الخير والرخاء، وحفظ الله لمصرنا الغالية أمنها واستقرارها".

وفي سياق آخر، أعلنت وزارة الصحة والسكان، أمس الأثنين، خروج 591 متعافيًا من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافيين من الفيروس إلى 26135 حالة.

وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أنه تم تسجيل 913 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي والفحوصات اللازمة التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 59 حالة جديدة.

وقال إنه طبقًا لتوصيات منظمة الصحة العالمية الصادرة في 27 مايو 2020، فإن زوال الأعراض المرضية لمدة 10 أيام من الإصابة يعد مؤشرًا لتعافي المريض من فيروس كورونا.

وذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى أمس، هو 83001 حالة من ضمنهم 24975 حالة تم شفاؤها، و3935 حالة وفاة.

وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية.

كما قامت الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن. فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتساب "01553105105".

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