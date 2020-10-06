فحص 178 ألف مواطن ضمن "100 مليون صحة" بالمنيا

الثلاثاء 06/أكتوبر/2020 - 01:20 م
بوابة الفجر
أحمد الخميسى - هناء البشيرى
Advertisements
قال اللواء أسامه القاضي محافظ المنيا إن مديرية الصحة تواصل العمل في مبادرة علاج الأمراض المزمنة والاكتشاف المبكر للاعتلال الكلوي ضمن المبادرة الرئاسية 100 مليون صحة، والتي تستهدف الاكتشاف المبكر والمتابعة والفحص للحد من مرضية ومضاعفات ووفيات الأمراض المزمنة، وتستهدف المواطنين فوق سن الأربعين، والفئة العمرية من سن 18 إلى 40 عاما من المسجلين لدى قاعدة بيانات مائة مليون صحة بارتفاع نسبة السكر فى الدم وارتفاع ضغط الدم عن المعدلات الطبيعية.


وأكد، محافظ المنيا، أن الهدف الأساسي من تنفيذ تلك المبادرات، الوقوف بجانب الفئات الاكثر احتياجا في كل المجالات المتعلقة بصحة المواطنين، والعمل على النهوض بكافة الخدمات الطبية والعلاجية المقدمة لهم، مما ينعكس بشكل إيجابي على كافة الجوانب الاقتصادية والاجتماعية، وذلك عن طريق خفض نسب الإصابة بالأمراض وتحسين الصحة العامة للمواطنين.


من جانبه، قال الدكتور محمد نادي، وكيل وزارة الصحة، انه تم تقديم الخدمات الطبية وإجراء الفحوصات اللازمة لعدد 178 ألف و108مواطنا، ممن استفادوا من الخدمات التي تقدمها المبادرة وذلك منذ انطلاقها في 18سبتمبر الماضي، مشيرا إلى تنوع الخدمات الطبية والصحية في المبادرة، والتي تشمل "التوعية والتثقيف الصحي، والكشف المبكر عن مرض السكر والضغط وأمراض السمنة، والاكتشاف المبكر للاعتلال الكلوي" مؤكدا علي انه يتم إجراء الفحوصات اللازمة وصرف العلاج مجانا.


ومن جانبه أوضح الدكتور أحمد خليل، مدير إدارة الرعاية الأساسية ومسئول المبادرة، أن المبادرة يتم تنفيذها في الوحدات الصحية والمراكز الطبية لجميع مدن المحافظة بواسطة 277 فريق طبي ما بين متحرك وثابت، ويتم العمل على فترتين من 9 صباحًا وحتى 3 عصرًا، ومن 3 عصرًا وحتى 9 مساءًا طوال أيام الاسبوع، مع اتخاذ كافة الإجراءات الوقائية والاحترازية اللازمة وإتباع أساليب مكافحة العدوى، والتأكيد على أعمال التطهير والتعقيم اليومي بأماكن تقديم الخدمة الطبية، حفاظا على صحة وسلامة المواطنين والأطقم الطبية.
فحص 178 ألف مواطن ضمن "100 مليون صحة" بالمنيا
فحص 178 ألف مواطن ضمن "100 مليون صحة" بالمنيا
فحص 178 ألف مواطن ضمن "100 مليون صحة" بالمنيا
فحص 178 ألف مواطن ضمن "100 مليون صحة" بالمنيا

أخبار تهمك

عاجل.. "الصحة": تسجيل 98 إصابة جديدة بفيروس كورونا.. و9 حالات وفاة

منذ حوالي 14 ساعة

رسالة جديدة من الصحة العالمية بشأن فيروس كورونا

منذ ساعتين و 48 دقيقة

نجم الأهلي السابق يكشف عن نقطة تفوق موسيماني

منذ ساعة و نصف

تصريح صادم من الرئاسة الإثيوبية بشأن ملء سد النهضة

منذ حوالي 21 ساعة

الأهلي والزمالك يدخلان صراعا على صفقة ذهبية

منذ ساعتين و 32 دقيقة

عاجل.. استقالة الحكومة الكويتية

منذ ساعتين و 41 دقيقة

موسيماني يعقد جلسة نفسية مع ثنائي الأهلي الشباب لتجهيزهم لمباراة إنبي

منذ ثلث ساعة

رسائل غامضة من أطباء ترامب بعد إصابته بفيروس كورونا

منذ يوم

عاجل - الأهلي يعلن حجم إصابة محمد الشناوي ومحاولات مكثفة للحاقه بموقعة الوداد

منذ يوم

عاجل.. أنباء عن إصابة الرئيس الإيراني بفيروس كورونا

منذ حوالي 10 ساعات

مفاجأة من العيار الثقيل حول إنتاج لقاح مصري مضاد لكورونا

منذ حوالي 16 ساعة

رسميا.. الأهلي يقدم شكوى رسمية جديدة ضد نجمه السابق

منذ ساعتين و 22 دقيقة

تصريحات جديدة من اللجنة الأولمبية عن إيقاف مرتضى منصور

منذ حوالي 5 ساعات

عصام عبد المنعم يهاجم ميدو من جديد بسبب ساسي

منذ حوالي 3 ساعات

الأهلي يحسم صفقته الصيفية الأولى

منذ حوالي 3 ساعات

تشريح جثمان طفل انتحر شنقا بالشرقية.. اكتشفوا كارثة في هاتفه

منذ يوم

تصويت

الأكثر قراءة
11:13 ص

رسالة جديدة من الصحة العالمية بشأن فيروس كورونا

تشريح جثمان طفل انتحر شنقا بالشرقية.. اكتشفوا كارثة في هاتفه

11:26 ص

الأهلي والزمالك يدخلان صراعا على صفقة ذهبية

11:29 ص

تصريح صادم من الرئاسة الإثيوبية بشأن ملء سد النهضة

04:43 م

الأهلي يحسم صفقته الصيفية الأولى

10:38 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أزمة التصالح مستمرة

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: 50 عامًا على رحيل الجسد (1) | الزعيم.. والإخوان الخونة

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 14.. «المال والبنون» لعنة «العيش.. والملح»