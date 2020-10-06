تعرف على أرقام محمد صلاح في الـ 4 جولات من الدوري الإنجليزي

نجح لاعب منتخبنا الوطني محمد صلاح المحترف ضمن صفوف نادي ليفربول فى التألق بقوة مع فريقه فى بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز " بريميرليج " خلال أول 4 جولات.









واستطاع محمد صلاح أن يسجل خمسة أهداف فى 4 مباريات مع نادي ليفربول هذا الموسم وهم هاتريك فى شباك نادي ليدز يونايتد وهدفين أمام نادي استون فيلا.









وحقق محمد صلاح الفوز فى ثلاث مباريات وخسر فى واحدة مع ليفربول هذا الموسم ليحتل المركز الثالث بجدول ترتيب بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز " بريميرليج ".









وجاءت الخسارة الوحيدة لصلاح مع ليفربول هذا الموسم أمام استون فيلا بنتيجة 7 / 2 ضمن منافسات الجولة الرابعة من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.