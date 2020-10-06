محافظ المنيا يضع إكليل زهور على النصب التذكاري(صور)

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وضع اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، إكليلا من الزهور، اليوم الثلاثاء، على النصب التذكاري للجندي المجهول، بمناسبة احتفالات المحافظة بالذكري الـ 47 لانتصارات أكتوبر المجيدة.



جاء ذلك بحضور دكتور محمد محمود أبوزيد نائب المحافظ، واللواء محمود خليل، مدير أمن المنيا والدكتور مصطفى عبدالنبي رئيس جامعة المنيا، المهندس محمد النجار السكرتير العام للمحافظة، اللواء أحمد جبريل السكرتير العام المساعد، اللواء خالد عجيز رئيس هيئة الرقابة الإدارية، العميد محمود صبري مدير إدارة الامن الوطني، وعدد من أعضاء مجلس الشيوخ والقيادات الأمنية والتنفيذية ورجال الدين الإسلامي والمسيحي بالمحافظة، وعدد من المحاربين القدماء، ومتدربي البرنامج الرئاسي لتأهيل التنفيذيين للقيادة.



وقرأ الحضور الفاتحة على أرواح الشهداء من رجال الجيش والشرطة الذين ضحوا بحياتهم فداء للوطن وتحقيقًا لرفعته وصونا لكرامته، وعزفت الفرقة الموسيقية لقوات الأمن، السلام الجمهوري، وسلام الشهيد.



أعرب المحافظ عن خالص تهانيه لأهالي المنيا بتلك المناسبة العزيزة على قلوبنا جميعا، مقدما خالص التحية لأبطالنا البواسل وشهدائنا الأبرار من رجال القوات المسلحة الأبطال ورجال الشرطة الذين ضحوا بدمائهم وأرواحهم من أجل وطنهم فنالوا شرف الشهادة وكانوا أحياءا عند ربهم أحياء يرزقون.



كما قدم المحافظ، التهنئة لقيادات وضباط وطلبة القوات الجوية بمطار المنيا، بحضور العميد أحمد شلبي قائد مطار المنيا، وأكد المحافظ، ان القوات المسلحة المصرية ستظل هي الدرع والسيف لحماية الأرض والوطن بفضل قيادتنا السياسية الرشيدة وتكاتف أبناء الشعب المصري العظيم، فالاحتفال بهذه الذكرى المجيدة تبعث دائما على الفخر والاعتزاز بالجندي المصري كخير أجناد الأرض، والذي استطاع بالعزيمة والإرادة خلال حرب أكتوبر 1973 استعادة الكرامة والنصر والأرض للشعب المصري والشعوب العربية.

