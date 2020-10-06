طلعت يوسف: حسمت قراري بالرحيل عن الاتحاد بنهاية الموسم

أكدت طلعت يوسف المدير الفني لفريق الكرة الأول بنادي الاتحاد السكندري أنه قد حسم قراره السابق بالرحيل عن الفريق بنهاية الموسم الحاري.









وفي تصريحات صحفية أكد يوسف أنه واجه ظروف صعبة للغاية الموسم الجاري بعد عودة المنافسات عقب التوقف جراء فيروس كورونا.









وأوضح أنه عقب تسلم منصب المدير الفني لزعيم الثغر الموسم الماضي وإنقاذ الفريق من الهبوط بدأت في تجهيز اللاعبين للموسم الجاري لكنني لم أجد سوى خمسة عشر لاعباً في القوام الرئيسي.









وتابع " لم أعد إدارة الإتحاد بتحقيق أي مراكز في ترتيب الدوري لكنني أرى أن الفريق كان بإمكانه تحقيق أفضل من الوضع الذي نحن عليه الآن.









واختتم يوسف " الموارد المالية تبقى عقبة أمام طموحات الاتحاد ويكفي القول أن عقد لاعب واحد من لاعبي فرق القمة مثل بيراميدز يعادل ميزانية ناد الإتحاد كاملة.



