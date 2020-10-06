في ذكراها الـ 47.. 5 أفلام مصرية بارزة جسدت حرب أكتوبر

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هناك عدد من الأفلام المصرية التي سعت لتجسيد حرب أكتوبر المجيدة، خلال السنوات الأخيرة، تخليدا لتلك المعركة التي أعادت بها قواتنا المسلحة أرض سيناء الغالية، بعد سيطرتها على الجيش الإسرائيلي ووحداته المختلفة.



وحرب أكتوبر أو حرب العاشر من رمضان كما تعرف في مصر أو حرب تشرين التحريرية كما تعرف في سوريا أو حرب يوم الغفران كما تعرف في إسرائيل، هي حرب شنتها كل من مصر وسوريا على إسرائيل عام 1973 وهي رابع الحروب العربية الإسرائيلية بعد حرب 1948 "حرب فلسطين" وحرب 1956 "حرب السويس" وحرب 1967 "حرب الستة أيام".



وفيما يلي يقدم "الفجر" أبرز الأفلام المصرية التي جسدت حرب السادس من أكتوبر خلال السنوات الأخيرة:



- الرصاصة لا تزال في جيبي.. أنتج عام 1974 وهو من بطولة ومشاركة كل من الفنانين محمود ياسين وحسين فهمي ويوسف شعبان وصلاح السعدني ونجوى إبراهيم كثاني أفلامها بعد فيلم الأرض، وسعيد صالح وعبد المنعم إبراهيم وحياة قنديل، والموسيقى التصويرية من تأليف عمر خورشيد وقصة إحسان عبد القدوس الذي نال بسببها جائزة أحسن قصة وسيناريو وحوار رمسيس نجيب ورأفت الميهي. وكان المنتج المنفذ محسن علم الدين والفيلم من إخراج حسام الدين مصطفى.



- العمر لحظة.. من إنتاج عام 1978 يروي قصة الصحفية نعمت التي تسافر إلى الجبهة لرفع الروح المعنوية، تكتب عن الأمل والطموحات المشرقة في عيون الأبطال الجدد، تكتب عن معارك الاستنزاف، إلى أن تنشب حرب أكتوبر ويستشهد الكثيرون ممن عرفتهم نعمة، وصنعوا مجد بلادهم بدماء غالية.



- الطريق إلى إيلات.. الفيلم من إنتاج عام 1993، أخرجته المخرجة المصرية إنعام محمد علي، قام بكتابة السيناريو والحوار فايز غالي، وتدور أحداث الفيلم إبان حرب الاستنزاف عام 1969 قبل حرب أكتوبر، بالتحديد في شهر يوليو، يتناول الفيلم الغارات المصرية على ميناء إيلات الإسرائيلي.



- يوم الكرامة.. أُنتج الفيلم في عام ٢٠٠٤، ويتحدث عن دور القوات البحرية المصرية في الفترة التي تلت حرب ١٩٦٧، بطولة أحمد عز وسمية الخشاب وخالد أبو النجا ومحمد رياض وياسر جلال ومحمود قابيل.



- أيام السادات.. يحكي الفيلم قصة حياة الرئيس المصري الراحل محمد أنور السادات "بطل الحرب والسلام" بجانب حديثه عن حرب أكتوبر والانتصار العظيم الذي حققه الجيش المصري، وهو من انتاج عام 2001.





