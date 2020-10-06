غدًا.. انطلاق الحلقة الأولى من برنامج " نون النسوة "
الثلاثاء 06/أكتوبر/2020 - 01:10 م
نادين نجدي
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تبدأ الإعلامية سلوى عبد الغفار، في عرض أولى حلقات برنامجها الجديد "نون النسوة" غذاً الأربعاء ، وذلك في تمام الساعة الخامسة مساءً على قناة MTC .
يهتم البرنامج بالمرأة، فيشمل فقرات فاشون و موضه و مشاكل إجتماعيه، فالحلقة الأولى تحتوي على فقرتين، الفقرة الأولى يوجد بها مايا ثابت وهي special affect وستقدم شخصية سكر في مسلسل ١٠٠ وش.
وتسمى الفقرة الثانية "فرصة تانية" ، وسيكون ضيوفها ولد وبنت كلاً منهم يحب الآخر؛ ولكن يوجد بينهم مشكلة وسوف يقوم البرنامج بمصالحتهما .
يذكر أن البرنامج تقديم تقديم المذيعة سلوي عبد الغفار، ورئيس تحرير البرنامج : مريانا يوسف، ومن إخرج عبد الرحمن ، وإعداد ندى ياسر ،آلاء وحيد، كريستين عادل، سهيله حسين، آلاء جمال، نادين نجدي.