فيروس كورونا يضرب ريال مدريد

الثلاثاء 06/أكتوبر/2020 - 03:27 م
لونين
لونين
الفجر الرياضي
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تعرض لاعب جديد من  نادي ريال مدريد للإصابة بفيروس كورونا المستجد وهو أندريه لونين حارس النادي الملكي والمنتخب الأوكراني.

 

وكشفت صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية عن أن لونين سيغيب عن مباريات منتخب أوكرانيا المقبلة أمام إسبانيا وألمانيا وفرنسا، بسبب دخوله الحجر الصحي.

 

يُذكر أن ريال مدريد سبق أن عانى من إصابة ماريانو دياز بكورونا، نهاية الموسم الماضي، قبل أن يتعرض لوكا يوفيتش للإصابة بالفيروس منذ عدة أسابيع.

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