الأسهم اليابانية تغلق قرب أعلى مستوى في أسبوع

الثلاثاء 06/أكتوبر/2020 - 12:46 م
بوابة الفجر
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 أغلقت الأسهم اليابانية قرب أعلى مستوى في أسبوع يوم الثلاثاء، إذ تحسن الإقبال على المخاطرة بعد أن عاد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى البيت الأبيض عقب تلقيه علاجا في مستشفى من كوفيد-19، مما قلص المخاوف بشأن الضبابية السياسية.

وارتفع المؤشر نيكي القياسي 0.52 بالمئة إلى 23433.73 نقطة، بينما ربح المؤشر توبكس الأوسع نطاقا 0.52 بالمئة إلى 1645.75 نقطة. ولم يسجل المؤشران هذه المستويات منذ 30 سبتمبر أيلول.

واقتفى المستثمرون أثر الإغلاق الإيجابي لوول ستريت ليل الاثنين حين ارتفعت المؤشرات الرئيسية بقوة بفضل آمال التحفيز ونبأ عودة الرئيس ترامب إلى البيت الأبيض بعد ثلاث ليال قضاها في المستشفى.

وصعدت أسهم التكنولوجيا وأشباه الموصلات اليابانية إذ استفادت من ارتفاع المؤشر ناسداك أكثر من اثنين بالمئة ليل الاثنين.

وصعد سهم مجموعة سوفت بنك 2.41 بالمئة بينما أغلق سهم ديسكو كورب مرتفعا 1.74 بالمئة.

وربح سهم باناسونيك ما يزيد عن اثنين بالمئة وأغلق سهم تويوتا موتور مرتفعا 0.71 بالمئة بعد أن قال مشروعهما المشترك للبطاريات إنه سيؤسس خط إنتاج في غرب اليابان لصنع وحدات طاقة ليثيوم-أيون للسيارات الهجينة بدءا من 2022.

ومن بين الأسهم التي سجلت أداء يفوق سائر السوق هينو موتورز الذي قفز 6.36 بالمئة بعد أن قالت تويوتا يوم الاثنين إن الشركتين ستطوران على نحو مشترك شاحنة كهربائية للخدمة الشاقة تعمل بخلايا الوقود في سوق أمريكا الشمالية.

ونزل سهم مجموعة بورصة اليابان، التي تملك بورصة طوكيو، 3.29 بالمئة بعد أن قالت البورصة إنها عينت أربعة أعضاء خارجيين بمجلس الإدارة في لجنة للتحقيق في عطل للتداولات الأسبوع الماضي.

كما نزل سهم فوجيتسو لتطوير الأنظمة 0.74 بالمئة إذ تواصل الشركة فحص سبب العطل.


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