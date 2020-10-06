إصابة عثمان ديمبيلي في تدريب برشلونة

تعرض الفرنسي عثمان ديمبيلي لاعب فريق برشلونة الإسباني للإصابة بآلام عضلية اضطرته لمغادرة تدريب فريقه اليوم.





كشفت صحيفة "سبورت" الكتالونية عن أن ديمبيلي شارك في مران برشلونة اليوم، لكنه لم يستطع استكمال التدريبات".





وأضافت الصحيفة أن ديمبيلي لم يكمل المران اليوم، بسبب شعوره بآلام العضلية مما أدى إلى عودته إلى منزله.





وغاب ديمبيلي عن برشلونة لمدة 7 أشهر بعد إجرائه عملية جراحية في الركبة في فبراير الماضي.



