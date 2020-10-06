تسجيل أدنى حصيلة يومية للإصابة بكورونا في الهند

الثلاثاء 06/أكتوبر/2020 - 01:04 م
فيروس كورونا
فيروس كورونا
وكالات
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رصدت السلطات الصحية في الهند، اليوم الثلاثاء، 61267 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، وهي أدنى حصيلة إصابات يومية في البلاد منذ 25 أغسطس الماضي.

 

وسجلت وزارة الصحة الهندية، 884 حالة وفاة خلال الفترة نفسها ليرتفع إجمالي عدد الوفيات في البلاد حتى الآن إلى 103569 حالة وفاة.

 

ويذكر أن الهند لديها ثاني أكبر عدد من الإصابات المسجلة، وهي في طريقها إلى تجاوز عدد الحالات في الولايات المتحدة في غضون أسابيع.

 

وأعلنت السلطات الصحية الهندية، تسجيل ما يقرب من 6.7 مليون إصابة، كما شهدت أعلى زيادة في يوم واحد بالعالم لما يقرب من 45 يوما.

ومع ذلك، شهدت الأسابيع الثلاثة الماضية انخفاضا تدريجيا في أعداد الإصابات.

 

ويبلغ معدل التعافي في الهند أكثر من 84 في المئة، وهو أعلى معدل في العالم، وقد تعافى ما يقرب من 5.7 مليون شخص، وفقا لوزارة الصحة الهندية.

 

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