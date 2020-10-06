مباحث التموين تضبط 1194 قضية مخالفة خلال الـ 24 ساعة الأخيرة

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واصلت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة بالتنسيق مع إدارات وأقسام شرطة التموين وفروعها الجغرافية بمديريات الأمن وقطاع الأمن العام، حملاتها التموينية المكبرة لضبط جرائم الغش التجاري، وقد أسفرت تلك الحملات عن ضبط (1194) قضية تموينية متنوعة خلال 24 ساعة الأخيرة حيث تم ضبط (1٫75 طن مقطعات دواجن بدون مستندات "مجهولة المصدر") غير صالحة للإستهلاك الآدمى لوجود تغير فى خواصها الطبيعية وتشكيل خطرًا على الصحة العامة، تمهيدًا لعرضها للبيع والتداول بالأسواق بغرض الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح غير مشروعة، بحوزة المدير المسئول عن مخزن تابع لإحدى المطاعم لتقديم الوجبات الجاهزة بدون ترخيص (بمحافظة القاهرة)، وضبط ( 4٫66 طن سلع غذائية أرز أبيض وملح طعام – 1٫800 عبوة خل طعام ) بدون مستندات "مجهولة المصدر"، تمهيدًا لعرضها للبيع التداول بالأسواق بغرض الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة، بحوزة المدير المسئول عن مخزن لتجارة السلع الغذائية بدون ترخيص (بمحافظة القاهرة).



وضبط ( 4٫04 طن شاى غير مطابقة للمواصفات القياسية ومغشوشة ومقلدة لعلامات تجارية مختلفة – أدوات إنتاج "عدد 2 ماكينة تعبئة وتغليف، خط إنتاج")، تمهيدًا لعرضها للبيع والتداول بالأسواق بغرض الغش والتدليس على جمهور المستهلكين، بحوزة المدير المسئول عن مصنع لتعبئة السلع الغذائية بدون ترخيص (بمحافظة الإسكندرية)، ضبط ( 3 طن دقيق فاخر بدون مستندات مجهولة المصدر) تمهيدًا لعرضها للبيع والتداول بالأسواق بغرض الغش والتدليس على جمهور المستهلكين، بحوزة مالك مركز لتعبئة السلع الغذائية بدون ترخيص (بمحافظة سوهاج)، وضبط المدير المسئول عن مخبز بلدى (بمحافظة القاهرة) لقيامه بالإستيلاء على (مبلغ مالى قدره 468٫735 جنيه من أموال الدعم دون وجه حق من خلال التلاعب وإختراق نظام تشغيل منظومة الخبز عن طريق إثبات عمليات صرف خبز وهمية يوميًا والتصرف فى كميات من الدقيق البلدى المدعم إستخراج 82% وبيعها فى السوق السوداء)، وضبط (7٫502 عبوة وقطعة مستلزمات طبية ومستحضرات تجميل صابون إستحمام ودهانات وزيت شعر وسرنجات بدون مستندات "مجهولة المصدر" وتشكل خطرًا على الصحة العامة )، تمهيدًا لعرضها للبيع والتداول بالأسواق بغرض الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح غير مشروعة، بحوزة المدير المسئول عن إحدى الشركات لتجارة المستلزمات الطبية ومستحضرات التجميل بدون ترخيص (بمحافظة القاهرة).



كما تم ضبط (52000 قطعة ملصقات مدون عليها بيانات مغشوشة ومقلدة لعلامات تجارية الخاصة بأنشطة مختلفة دون تفويض من الشركات المنتجة )، بغرض إدخال الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح غير مشروعة، بحوزة مالك مطبعة بدون ترخيص (بمحافظة الإسكندرية)، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.



وجاء ذلك إنفاذًا لتوجيهات القيادة السياسية بشأن إتخاذ كافة الإجراءات والتدابير اللازمة للحفاظ على صحة المواطنين، ومراقبة الأسواق للمحافظة على إستقرار الأسعار وتوافر السلع، ومكافحة جرائم الغش الغذائى، والتحقق من توافر مقومات الصلاحية للسلع.

