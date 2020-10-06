بعد إعلانها توليد الكهرباء.. استمرار الاستفزاز الإثيوبي بشأن سد النهضة

الثلاثاء 06/أكتوبر/2020 - 01:00 م
بوابة الفجر
ياسمين مبروك
Advertisements


لم تكتف إثيوبيا بالملئ الأحادي لسد النهضة، بل تصر على إطلاق التصريحات الاستفزازية، التي من شأنها إثارة حفيظة الأطراف الأخرى، عقب إعلانها توليد الكهرباء من السد بحلول 12 شهرًا.

ويرصد "الفجر"، أبرز تصريحات مسؤولي إثيوبيا المستفزة بشأن ملف سد النهضة.

لعل أحدث تصريحات إثيوبيا المستفزة ما قالته، رئيسها، بإن السد الكهرومائي الجديد العملاق الذي شيدته بلادها على النيل الأزرق سيبدأ توليد الكهرباء في غضون 12 شهرا.

وتابعت الرئيسة سهلورق زودي: "هذا العام سيكون العام الذي سيبدأ فيه سد النهضة الإثيوبي العظيم في توليد الكهرباء من توربينين".

النيل لنا
وكانت إثيوبيا، أعلنت رسميًا، إنجاز المرحلة الأولى من ملء سد النهضة، هنأ وزير الخارجية الإثيوبي جيدو أندارجاشيو، مواطنيه بإتمام بلاده المرحلة الأولى من ملء خزان سد النهضة.
وقال أندارجاشيو، في تغريدة عبر حسابه الرسمي على "تويتر": "تهانينا.. سابقا كان النيل يتدفق، والآن أصبح في بحيرة، ومنها ستحصل إثيوبيا على تنميتها المنشودة.. في الحقيقة.. النيل لنا".

نهاية الاستخدام غير العادل لنهر النيل
وسابقًا، أعلن نائب رئيس الوزراء الإثيوبي، ديميكي مكونن، أن إتمام المرحلة الأولى من عملية ملء سد النهضة يمثل "إنجازا تاريخيا" يدل على نهاية عهد استخدام نهر النيل بشكل "غير عادل"، مضيفا أن اليوم الذي تم فيه وضع حجر الأساس للسد "بشر بالفصول التاريخية لعملية السد".

لسنا ملزمين بالتوصل لاتفاق
ولم تتوقف التصريحات الاستفزازية، بل قال وزير الخارجية الإثيوبية غيدو أندارغاشيو، إن بلاده ليست ملزمة بالتوصل إلى اتفاق قبل ملء سد النهضة.

وأضاف أندارغاشيو: "ملتزمون بالجدول الزمني لملء سد النهضة مهما كانت العواقب، ولن نتوسل مصر والسودان للسماح لنا باستغلال مواردنا المائية". 

إثيوبيا تعطي وعود وهمية
وتعطى إثيوبيا وعود وهمية، لدفع المفاوضات نحو الهاوية، بعدما أطاحت بالأسس التي كانت ستبدأ بموجبها المفاوضات.

وتعثرت المفاوضات بسبب مراوغة إثيوبيا، في التوقيع على اتفاق ملزما قانونا فيما يتعلق بآلية فض المنازعات المستقبلية وكيفية إدارة السد خلال فترات انخفاض هطول الأمطار أو الجفاف.

تطالب الحكومة الإثيوبية مصر والسودان بالتوقيع على وثيقة تمنحها الحق في تعديل شروط اتفاق بشأن السد من جانب واحد.


شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

سد النهضه تعثر المفاوضات استفزاز اثيوبي اخر الاخبار

أخبار تهمك

مفاجأة من العيار الثقيل حول إنتاج لقاح مصري مضاد لكورونا

منذ حوالي 16 ساعة

عاجل.. استقالة الحكومة الكويتية

منذ ساعتين و 16 دقيقة

خاص.. سيد مرعي يُطبق ما فعله مع عبدالله السعيد ويضم نجم الأهلي للزمالك

منذ حوالي 22 ساعة

عصام عبد المنعم يهاجم ميدو من جديد بسبب ساسي

منذ ساعتين و 37 دقيقة

الأهلي يحسم صفقته الصيفية الأولى

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل.. "الصحة": تسجيل 98 إصابة جديدة بفيروس كورونا.. و9 حالات وفاة

منذ حوالي 13 ساعة

رسائل غامضة من أطباء ترامب بعد إصابته بفيروس كورونا

منذ يوم

عاجل.. أنباء عن إصابة الرئيس الإيراني بفيروس كورونا

منذ حوالي 10 ساعات

نجم الأهلي السابق يكشف عن نقطة تفوق موسيماني

منذ ساعة و 8 دقيقة

عاجل - الأهلي يعلن حجم إصابة محمد الشناوي ومحاولات مكثفة للحاقه بموقعة الوداد

منذ يوم

تصريح صادم من الرئاسة الإثيوبية بشأن ملء سد النهضة

منذ حوالي 21 ساعة

تشريح جثمان طفل انتحر شنقا بالشرقية.. اكتشفوا كارثة في هاتفه

منذ يوم

رسميا.. الأهلي يقدم شكوى رسمية جديدة ضد نجمه السابق

منذ أقل من ساعتين

رسالة جديدة من الصحة العالمية بشأن فيروس كورونا

منذ ساعتين و 23 دقيقة

تصريحات جديدة من اللجنة الأولمبية عن إيقاف مرتضى منصور

منذ حوالي 5 ساعات

الأهلي والزمالك يدخلان صراعا على صفقة ذهبية

منذ ساعتين و 7 دقيقة

موضوعات متعلقة

إثيوبيا في تصعيد جديد: ملتزمون بملء سد النهضة مهما كانت العواقب ولن نتوسل

7 مواقف تثبت تعنت إثيوبيا في سد النهضة

صور جديدة تثير الجدل.. هل بدأت إثيوبيا ملء سد النهضة؟

4 تصريحات مستفزة لإثيوبيا بشأن سد النهضة (تسلسل زمني)

من تحدي القانون لـ"النيل لنا".. رحلة استفزاز أثيوبيا لمصر والسودان

عاجل.. إثيوبيا: لا نريد اتفاقا ملزما حول سد النهضة يقيدنا

تصويت

الأكثر قراءة
11:13 ص

رسالة جديدة من الصحة العالمية بشأن فيروس كورونا

تشريح جثمان طفل انتحر شنقا بالشرقية.. اكتشفوا كارثة في هاتفه

11:26 ص

الأهلي والزمالك يدخلان صراعا على صفقة ذهبية

11:29 ص

تصريح صادم من الرئاسة الإثيوبية بشأن ملء سد النهضة

04:43 م

الأهلي يحسم صفقته الصيفية الأولى

10:38 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أزمة التصالح مستمرة

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: 50 عامًا على رحيل الجسد (1) | الزعيم.. والإخوان الخونة

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 14.. «المال والبنون» لعنة «العيش.. والملح»