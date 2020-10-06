ضبط سيدة لقيامها بالترويج لممارسة الأعمال المنافية للآداب بمقابل مادي

الثلاثاء 06/أكتوبر/2020 - 01:00 م
بوابة الفجر
هبة عبد الحفيظ
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رصدت الإدارة العامة لحماية الآداب بقطاع الأمن الإجتماعى، وجود صفحة بأحد المواقع الإلكترونية تحتوى على العديد من صور الفتيات وبعض العبارات التى تبدى خلالها المُعلنة على ممارسة الأعمال المنافية للآداب بمقابل مادى.


بإجراء التحريات وجمع المعلومات أمكن تحديد هويتها، وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطها بدائرة قسم شرطة مدينة نصر أول بالقاهرة، وتبين أنها (بدون عمل "لها معلومات جنائية" - مقيمة بدائرة قسم شرطة الشيخ زايد بالجيزة)، وبمواجهتها أقرت بإعتيادها على ممارسة الأعمال المنافية للآداب عن طريق الموقع المشار إليه عبر شبكة الإنترنت مقابل مبلغ مالى، وأضافت بإنشائها الصفحة المشار إليها لذات الغرض، كما عثر بحوزتها على (2 هاتف محمول "أحدهما يحتوى على الرسائل والمحادثات الداله على نشاطها المؤثم – مبلغ مالى من متحصلات نشاطها).


جاء ذلك فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمواجهة الجريمة بشتى صورها، لاسيما الجرائم المرتكبة عبر شبكة المعلومات الدولية الإنترنت.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.

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